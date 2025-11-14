"Вартові Різдва": в украинский прокат вышел праздничный фэнтези-фильм о вере в чудо

С 13 ноября на больших экранах стартовал украинский фильм "Вартові Різдва" - добрая рождественская история, которая обещает подарить зрителям тепло, свет и настроение любимого праздника.

Праздник, который исчез

В центре сюжета - трое легендарных волшебников: Святой Николай (Иван Блиндар), Санта Клаус (Михаил Кукуюк) и Дух Зимы (Станислав Боклан).

Они встречаются накануне праздника, чтобы решить, кто из них главный хранитель Рождества.

Но все меняется, когда случайное желание маленькой девочки Веры (Арина Трегуб) стирает сам праздник из памяти людей.

Без Рождества мир теряет магию, а волшебники - свои силы. И чтобы вернуть чудо, они должны объединиться и восстановить веру людей в добро.

Команда фильма

Режиссером ленты стал Александр Кириенко, продюсерами - Татьяна Шулика и Анна Гончар, сопродюсеры - Алексей Лимаренко и Андрей Ногин.

Сценарий написали Татьяна Шулика и Тамара Грантовская, оператор-постановщик - Владимир Шкляревский.

Премьерный показ состоялся в киевском кинотеатре "Планета Кино" в ТРЦ Blockbuster Mall, где актеры поделились своими впечатлениями.

"Это фильм, который хочется смотреть с родными"

"Это точно фильм, который хочется пересматривать с родными, особенно когда так не хватает света и тепла во всех смыслах. Я благодарен за возможность воплотить своего супергероя на экранах, которым для меня всегда был Святой Николай", - прокомментировал Иван Блиндар, исполнитель роли Святого Николая.

Кадр из фильма "Вартові Різдва"

8-летняя актриса Арина Трегуб, которая сыграла главную роль девочки Веры, поделилась, что ее героиня стала символом всех украинских детей, которые ждут чуда даже в непростые времена.

"Девочка Вера, которую я сыграла, очень мечтательная и особенная. Она является олицетворением всех маленьких украинцев, которые проживают свое детство здесь, во времена войны. Поэтому мы с командой хотели подарить всем-всем - и взрослым, и малым - частичку праздника и веры в чудо. Приходите в кино!", - сказала юная актриса.

Кадр из фильма "Вартові Різдва"