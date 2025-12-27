Ванат и Цыганков прошли необычный тест в "Жироне": забавное видео рассмешило болельщиков
Испанская "Жирона" показала закулисье команды, организовав забавный челлендж с участием украинских легионеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба.
Рождественский конкурс для украинцев
Вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат стали участниками развлекательного челленджа, который клуб снял на камеру и опубликовал в соцсетях. Противостояние между украинцами получилось эмоциональным и довольно веселым.
В чем заключалась суть игры
Футболисты по очереди произносили слова или фразы в специальное приложение, которое воспроизводило их задом наперед. После этого соперник должен был попытаться точно повторить услышанное. Задача оказалась непростой, что неоднократно вызывало смех у игроков.
Эмоции игроков и реакция болельщиков
Необычное соревнование заметно развеселило Цыганкова и Ваната. Украинцы не скрывали эмоций, шутили друг над другом и с удовольствием участвовали в конкурсе, демонстрируя хорошую атмосферу внутри команды.
Челлендж стал еще одним примером того, как клуб поддерживает позитивный настрой в команде и активно привлекает игроков к общению с болельщиками вне футбольного поля.
На видео положительно отреагировали поклонники "Жироны" в соцсетях. Оно набрало немало просмотров и положительных отзывов.
Ванат и Цыганков в сезоне
В текущем сезоне Цыганков провел за "Жирону" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ванат сыграл 16 поединков, отметившись четырьмя мячами и одним ассистом.
"Жирона" завершила год, находясь на 18-м месте (из 20-ти команд) в таблице чемпионата Испании. Это - зона прямого вылета из Ла Лиги.
Ранее мы рассказали, как "Рома" возвращает Довбика в Испанию.
Также узнайте, в какую корзину попала сборная Украины перед жеребьевкой Лиги наций-2026/27.