ua en ru
Сб, 27 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Ванат и Цыганков прошли необычный тест в "Жироне": забавное видео рассмешило болельщиков

Суббота 27 декабря 2025 13:51
UA EN RU
Ванат и Цыганков прошли необычный тест в "Жироне": забавное видео рассмешило болельщиков Фото: Владислав Ванат и Виктор Цыганков в "Жироне" (instagram.com/gironafc)
Автор: Андрей Костенко

Испанская "Жирона" показала закулисье команды, организовав забавный челлендж с участием украинских легионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба.

Рождественский конкурс для украинцев

Вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат стали участниками развлекательного челленджа, который клуб снял на камеру и опубликовал в соцсетях. Противостояние между украинцами получилось эмоциональным и довольно веселым.

В чем заключалась суть игры

Футболисты по очереди произносили слова или фразы в специальное приложение, которое воспроизводило их задом наперед. После этого соперник должен был попытаться точно повторить услышанное. Задача оказалась непростой, что неоднократно вызывало смех у игроков.

Эмоции игроков и реакция болельщиков

Необычное соревнование заметно развеселило Цыганкова и Ваната. Украинцы не скрывали эмоций, шутили друг над другом и с удовольствием участвовали в конкурсе, демонстрируя хорошую атмосферу внутри команды.

Челлендж стал еще одним примером того, как клуб поддерживает позитивный настрой в команде и активно привлекает игроков к общению с болельщиками вне футбольного поля.

На видео положительно отреагировали поклонники "Жироны" в соцсетях. Оно набрало немало просмотров и положительных отзывов.

Ванат и Цыганков в сезоне

В текущем сезоне Цыганков провел за "Жирону" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ванат сыграл 16 поединков, отметившись четырьмя мячами и одним ассистом.

"Жирона" завершила год, находясь на 18-м месте (из 20-ти команд) в таблице чемпионата Испании. Это - зона прямого вылета из Ла Лиги.

Ранее мы рассказали, как "Рома" возвращает Довбика в Испанию.

Также узнайте, в какую корзину попала сборная Украины перед жеребьевкой Лиги наций-2026/27.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Тревога 10 часов, дома без тепла и света: что известно о последствиях обстрела Киева на сейчас
Тревога 10 часов, дома без тепла и света: что известно о последствиях обстрела Киева на сейчас
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну