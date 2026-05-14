"В настоящей Оле пустота": экс-продюсер Поляковой раскрыла тайны ее семьи

По ее словам, знакомство и старт работы с артисткой состоялись еще в 1999 году. Тогдашнее окружение Поляковой состояло из самой Оли, которая приехала учиться в Киев, ее мамы, которая осталась в Виннице и была недовольна тем, что дочь занимается музыкой. А также бабушки - последняя воспитывала известную ныне певицу до семи лет.

Кроме того, экс-продюсер подняла и вопрос того, кто именно выполнял роль так называемой "родительской фигуры" в жизни певицы. Она отметила, что главным авторитетом в семье был ее дядя.

"Отцовская фигура у нее - это дядя, потому что отец никак не участвовал в ее жизни. Он и привел ее к нам с тем, что его племянница хочет петь, хочет быть звездой. Мол, возьмите ее на продюсирование", - пояснила Романова.

Она подробно вспомнила и собственную команду на то время.

"Я продюсер "КМ Студии", мой муж - директор "КМ Студии". У нас телевизионное оборудование, на котором начали работать "Таврійські ігри", "1+1", "Интер". У нас две аппаратные, у нас студия", - добавила Романова.



Ко всему подчеркнула, что не перераувала и 5% из того, что уже было добыто на то время в составе "КМ Студии", вспомнив и свою награду в виде "Золотого пера" за лучшую продакшн-студию, полученную в 1996 году.

Готовая песня и образ

В разговоре с журналисткой экс-продюсер вспомнила, как началось первое сотрудничество и в каком виде команда получила будущий проект. Она рассказала, что именно дядя Оли привел ее для дальнейшей "раскрутки".

"Дядя Оли занимался строительством. Он привел ее к нам, мы уже сотрудничали с ним: делали ему рекламу для ее его фирмы. Они пришли уже с готовой песней, с готовым образом. Это была песня Александра Тищенко "Так не бывает", и мы сделали клип", - сказала Романова.

"Настоящей Оли вообще нет"

Что же касается вопроса относительно нынешнего образа Поляковой и участия в его разработке, бывшая продюсер ответила довольно завуалировано, опираясь на свои знания по психологии.

"Вы знаете, это очень трудный вопрос для Оли. Я могу на него ответить как психолог-психоаналитик. Трагедия Оли в том, что настоящей Оли вообще нет, Оля очень боится столкнуться с настоящей собой. То, что она постоянно в движении, именно потому, что в настоящей Оле пустота, там такой ужас неописуемый", - пояснила Романова, подчеркнув, что "за Олю ей болит".

"Мне больно за нее, потому что у нее действительно было такое детство, такая молодость, такое развитие, что она настолько недополучила любви. А что такое человек внутри? Это любовь к себе, это принятие себя, это удовлетворение собой. У Оли это на нуле", - подытожила Розалия.