"У нас нет табу". Козловский честно о ревности в браке и поцелуе с Могилевской

Вторник 16 декабря 2025 19:26
"У нас нет табу". Козловский честно о ревности в браке и поцелуе с Могилевской
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Виталий Козловский объяснил, присутствует ли ревность в его отношениях с женой Юлией. Он вспомнил поцелуй с Могилевской и рассказал об отношении любимой.

Детально об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Козловского "Люкс ФМ".

Что сказал Козловский о ревности в браке

Виталию приятно получать внимание на фоне новой волны популярности. Однако настоящее счастье и наполнение ему приносит семья, поэтому поводов для ревности он не создает.

"Мне это все очень приятно, но как можно поменять душу на разовую радость? Я это все уже прошел в прошлом, когда не был готов к семье. Я играл во все это. Но это меня никогда не наполняло" - отметил певец.

"Наполняет один человек, с которым ты хочешь закцентировать все свое направление: духовное, душевное, любовное, финансовое, рабочее. Я заточен чисто на семью", - добавил он.

&quot;У нас нет табу&quot;. Козловский честно о ревности в браке и поцелуе с МогилевскойКозловский с женой и сыном (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Поцелуй с Могилевской не стал проблемой?

Виталий вспомнил страстный поцелуй на сцене, который вызвал неоднозначную реакцию в сети. Многие пользователи тогда критиковали артистов, ведь у обоих есть собственные семьи. Однако сам Виталий в этом ничего плохого не видит.

"Это был просто порыв двух артистов на сцене. День, наверное, в подсознании какая-то благодарность друг другу, потому что нам было классно. Мы вспомнили какие-то прошлые времена, когда выходили вместе с этой самой песней, отправили месседж вместе на сцену. И мы кайфанули просто от этого вайба, который был на сцене".

&quot;У нас нет табу&quot;. Козловский честно о ревности в браке и поцелуе с МогилевскойКозловский и Могилевская (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Для его отношений с женой этот перфоманс не стал проблемой. Наоборот, любимая поддержала. По словам Козловского, у них царит полное доверие в браке.

"У нас настолько доверительные отношения, что не нужно такие вещи проговаривать. У нас нет табу, у нас нет секретов друг от друга. Я очень открыт со своей женой", - поделился он.

Более того, они спокойно заглядывают в телефоны друг друга, а ссориться могут исключительно в рабочих вопросах.

"Когда я служу своей жене, у меня тогда в жизни больше успеха. Я понимаю, что моя жена меня не может подвести. Она заинтересована, чтобы у меня было все хорошо. Мне надо еще больше ей довериться, но у меня есть амбиции и свои взгляды. И это всегда вечный конфликт", - подытожил он.

Напомним, пара тайно поженилась в конце 2023 года, а в феврале 2024 года у них родился сын Оскар.

Новости шоу-бизнеса
