Могилевская и Козловский страстно поцеловались во время концерта: сеть взорвалась реакциями

Понедельник 03 ноября 2025 13:32
Могилевская и Козловский страстно поцеловались во время концерта: сеть взорвалась реакциями Наталья Могилевская и Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Иванна Пашкевич

Во время юбилейного концерта Натальи Могилевской в Киеве случился момент, который приковал внимание всей сети. Прямо на сцене певица и ее коллега Виталий Козловский страстно поцеловались, вызвав волну обсуждений в соцсетях.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

1 и 2 ноября Могилевская дала свои юбилейные концерты во Дворце "Украина".

Вместе с ней выступил Виталий Козловский - артисты исполнили дуэтом песню "Відправила Message", во время которой и произошел тот самый неожиданный поцелуй.

Могилевская и Козловский страстно поцеловались во время концерта: сеть взорвалась реакциямиНаталья Могилевская и Виталий Козловский (скриншот)

Видео момента быстро появилось в TikTok на странице пользователя yarik_voloshin и сразу же собрало десятки тысяч просмотров.

Зрители не только активно обсуждают артистизм дуэта, но и удивляются такой близости, ведь Козловский имеет жену и ребенка, как и Могилевская, неоднократно признавалась, что сейчас счастлива в отношениях.

Поэтому некоторые восприняли поцелуй неоднозначно: одни назвали его частью шоу, другие - "слишком искренним моментом".

  • У нього ж дружина і дитина є
  • А це до чого було? Трохи дивно виглядає
  • Навіщо це. Могилевська просто впала в очах....
  • Мабуть, за це їм дуже не погану суму заплатили, щоб дали згоду їх другі половинки та за осуд людей…
  • Та шо ви розкудахтались? Це ВИСТАВА, МИСТЕЦТВО, ЕМОЦІЇ, ДРАЙВ. Не подобається - не дивитися, просто жах скільки душнів закомплексованих!
  • Коли виплатив кредити - тобі можна все!
@yarik_voloshin Это было мега крутооо #могилевская #козловский оригинальный звук - Ярослав Олегович

После выступления Виталий Козловский поделился трогательными словами о народной артистке Украины, выразив искреннюю благодарность за ее творчество и вдохновение.

"Мы заслуживаем такое видеть и слышать, потому что у нас есть она - наша Легенда Алексеевна или просто - Наташа Легенда. Сколько в тебе жизни и любви к людям, к своему делу. Такая органичная, мудрая, глубокая, своя. Ты показываешь очень высокий уровень!", - написал Виталий.

Все началось с "Шанса"

История дружбы и творческой связи между Могилевской и Козловским берет начало еще со времен популярного телепроекта "Шанс".

Именно там Виталий стал первым победителем шоу, которому пообещали продюсирование и съемку клипа.

"Прошло два года и этому бедному ребенку (Козловскому, - прим. ред.) из балета, он был танцовщик, такой классный талантливый мальчик, ничего не сняли. Однажды я пришла и поставила ультиматум. Сказала: "Я не могу быть беременной и ничего не родить. Мы должны ему снять клип, или больше не работаю в программе "Шанс". И вот так появился его первый клип "Шекспир", - делилась исполнительница.

Могилевская и Козловский страстно поцеловались во время концерта: сеть взорвалась реакциямиНаталья Могилевская и Виталий Козловский (скриншот)

Сам же Виталий не раз говорил, что считает Могилевскую своей "родной душой", которая глубоко повлияла на его жизнь.

"Я с ней переживал разные моменты: моменты взлета и моменты застоя. Смотрел, как Наталья смотрит и реагирует на эти разные периоды, выходит из них", - вспоминает певец.

Козловский не скрывает, что между ними случались и бурные периоды - эмоциональные споры и примирения, ведь оба артиста чрезвычайно темпераментные.

Он также признавался, что долгое время комплексовал перед Могилевской, глядя на нее как на настоящую суперзвезду.

Вас может заинтересовать:

При написании материала использовались следующие источники: TikTok-аккаунт yarik_voloshin, Instagram-страница Козловского, Люкс ФМ "Backstage".

