Усик принял участие в благотворительном матче во время открытия SBC Summit 2025 в Лиссабоне

Украина, Четверг 02 октября 2025 11:01
UA EN RU
Усик принял участие в благотворительном матче во время открытия SBC Summit 2025 в Лиссабоне Фото: чемпион мира по боксу Александр Усик (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Чемпион мира по боксу Александр Усик принял участие в благотворительном футбольном матче на открытии международного форума SBC Summit 2025, который состоялся в Лиссабоне (Португалия).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз организаторов.

Как сообщили они, Усик вышел на поле в составе команды мировых звезд наряду с легендами футбола Луишем Фигу, Кака, Алессандро Дель Пьеро и Пепе. Матч стал символическим стартом одного из крупнейших мировых мероприятий в сфере развлечений и технологий.

SBC Summit 2025 проходил в выставочных центрах FIL и MEO Arena и собрал более 30 тысяч участников со всего мира. По словам CEO Betsson Group Джеспера Свенссона, саммит стал ежегодным ключевым событием для индустрии iGaming.

Аналитики, выступавшие на форуме, прогнозируют рост глобального рынка онлайн-гемблинга до 153,6 млрд долларов к 2030 году. Среди основных тем обсуждения были применение искусственного интеллекта в аналитике и персонализации ставок, новейшие платежные решения, а также вопросы ответственной игры и безопасности клиентов.

"Будущее индустрии развлечений - за интеграцией технологий AI и Big Data. Для Украины это не только вызов, но и возможность. Украинские разработчики и технологические компании способны предлагать инновационные решения для мирового рынка", - отметил CEO Casino.ua Александр Бабенко.

Александр Усик Бокс
