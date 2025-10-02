ua en ru
Усик взяв участь у благодійному матчі під час відкриття SBC Summit 2025 у Лісабоні

Україна, Четвер 02 жовтня 2025 11:01
Усик взяв участь у благодійному матчі під час відкриття SBC Summit 2025 у Лісабоні Фото: чемпіон світу з боксу Олександр Усик (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик взяв участь у благодійному футбольному матчі на відкритті міжнародного форуму SBC Summit 2025, який відбувся у Лісабоні (Португалія).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз організаторів.

Як повідомили вони, Усик вийшов на поле у складі команди світових зірок поряд із легендами футболу Луїшем Фігу, Кака, Алессандро Дель Пʼєро та Пепе. Матч став символічним стартом одного з найбільших світових заходів у сфері розваг та технологій.

SBC Summit 2025 проходив у виставкових центрах FIL та MEO Arena та зібрав понад 30 тисяч учасників з усього світу. За словами CEO Betsson Group Джеспера Свенссона, саміт став щорічною ключовою подією для індустрії iGaming.

Аналітики, які виступали на форумі, прогнозують зростання глобального ринку онлайн-гемблінгу до 153,6 млрд доларів до 2030 року. Серед основних тем обговорення були застосування штучного інтелекту в аналітиці та персоналізації ставок, новітні платіжні рішення, а також питання відповідальної гри та безпеки клієнтів.

"Майбутнє індустрії розваг - за інтеграцією технологій AI та Big Data. Для України це не лише виклик, але й можливість. Українські розробники та технологічні компанії здатні пропонувати інноваційні рішення для світового ринку", – зазначив CEO Casino.ua Олександр Бабенко.

