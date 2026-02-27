Усик проведет бой с "королем кикбоксинга": на кону - пояс WBC

Поединок должен состояться у пирамид Гизы 23 мая. Его будут транслировать прямом эфире на британском стриминговом сервисе DAZN.

"Я искренне уважаю людей, которые достигают самых вершин в своем виде спорта. Рико - один из них: мощный спортсмен и великий чемпион. Он настоящий король кикбоксинга. Быть чемпионом - это не только пояса", - отметил Усик.

По словам украинца, он будет с нетерпением ждать встречи в ринге с Верхувеном.

В свою очередь голландец рассказал, что он "провел двенадцать лет в статусе абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в кикбоксинге и достиг всего, чего хотел".

Фото: постер боя Усика и Верхувена (x.com/DAZNBoxing)

"Усик - абсолютный чемпион в боксе. Именно такие вызовы меня мотивируют. Абсолютный (чемпион - ред.) против абсолютного (чемпиона - ред.). Лучший против лучшего", - добавил Верхувен.

Как отмечает Ring, бой за титул WBC получил название "Glory in Giza" (слава в Гизе). Он станет первым в истории титульным поединком такого уровня в Египте.

Кто такой Верхувен

Рико Верхувен - профессиональный голландский кикбоксер, родился 10 апреля 1989 года в городе Берген-оп-Зом.

Он является одним из самых успешных тяжелых кикбоксеров в истории - профессионально выступает с 2004 года.

Верхувен на протяжении многих лет был абсолютным чемпионом тяжелого веса в кикбоксинге в GLORY, удерживая титул с 2013 по 2025 год - более 4400 дней, что стало одной из самых продолжительных чемпионских серий в истории спорта.

За это время он провел множество защитных поединков и одержал значительное количество побед, неоднократно успешно защищая мировой титул.