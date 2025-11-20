Усик может потерять еще один пояс: претендент по линии WBC требует давления на украинца

Добровольный отказ Александра Усика от титула WBO ожидаемо вызвал реакцию в супертяжелом дивизионе. После повышения Фабио Уордли до статуса полноценного чемпиона, свою часть пирога хочет получить и претендент по линии другой организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.de .

Реакция Кабайела

Временный чемпион мира по версии WBC - Агит Кабайел (26-0, 18 KO) из Германии поздравил Уордли и отметил, что WBO продемонстрировала принципиальность. При этом он призвал WBC также оказать давление на Усика.

"Искренне желаю всего наилучшего Фабио Уордли. Замечательно, что WBO отстояла своего спортсмена.

Будет ли WBC объявлять обязательного претендента? Будет ли давить на Усика? Мы не знаем", - заявил немецкий боец.

Таким образом Кабайел фактически дал понять: если WBC пойдет по пути WBO, Усик может потерять еще один титул - или же будет вынужден драться с ним в ближайшей перспективе.

Возможен ли бой Усик - Кабайел

Хотя официальных решений от WBC пока нет, по логике системы рейтингов именно Кабайел является первым в очереди на бой с чемпионом.

Немецкий боксер уже имеет запланированный поединок 10 января против непобедимого поляка Дамиана Кныбы (17-0, 11 KO). И он не исключает, что этот бой может приобрести чемпионский статус.

"Если это будет титульный поединок - замечательно. Если нет - тоже хорошо. Я должен выиграть в любом случае", - сказал Кабайел.

Что дальше для Усика

После отказа украинца от титула WBO внимание в дивизионе сосредоточилось на WBC. Если организация примет решение об обязательной защите, Усик может оказаться перед выбором: проводить бой с Кабайелом, либо отказываться от еще одного чемпионского пояса.

Ситуация вокруг потенциального противостояния Усик - Кабайел может стать ключевым событием первой половины 2026 года в супертяжелом весе.

Кто еще претендует на поединок с украинцем

Отметим, что кроме претендента по линии WBC, своей очереди на бой с Усиком ждут представители еще двух организаций.

От WBA - это регулярный чемпион, болгарин Кубрат Пулев. У него на 12 декабря запланирован поединок с россиянином Муратом Гассиевым. В случае поражения действующего обладателя титула, именно россиянин станет претендентом на бой с украинцем. Напомним, что соперники встречались в крузервейте, и именно после победы над Гассиевым - Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Другая организация - IBF только готовит претендентский поединок. Здесь за право выйти в ринг против украинца, скорее всего, будут соревноваться британец Даниэль Дюбуа и кубинец Фрэнк Санчес.