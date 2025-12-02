Усик в челлендже выбрал лучших боксеров: кого сенсационно поставил выше себя (видео)

Али - вне конкуренции

На вопросы Усик отвечал, находясь в Таиланде, где сейчас проходит ежегодная боксерская конвенция WBC.

Сначала Александр должен был сделать выбор между такими бойцами:

Канело или Пакьяо?

Канело.

Канело или Марвин Хаглер?

Марвин Хаглер.

Марвин Хаглер или Оскар Де Ла Хойя?

Марвин Хаглер.

Марвин Хагглер или Мохаммед Али?

Мохаммед Али.

Мохаммед Али или Хулио Сезар Чавес?

Брат, только Мохаммед Али. Остановись.

Собеседник послушался Александра и начал "второй раунд":

Хулио Сезар Чавес или Дюран?

Дюран.

Дюран или Мейвезер?

Дюран.

Дюран или Иноуэ?

Дюран.

Дюран или Усик?

Дюран.

Кто такой Дюран, которого Усик оценил выше себя

Роберто Дюран - легендарный панамский боксер, один из величайших в истории мирового спорта. Его карьера длилась с 1968 по 2001 год. За это время панамец провел на ринге 119 боев, в которых одержал 103 победы (70 из них - нокаутом). Он стал чемпионом мира в четырех весовых категориях и был признан лучшим легковесным боксером XX века.

Дюран прославился как лучший инфайтер в боксе - боец, который доминирует в ближнем бою. Он имел бешеный характер, сформированный в бедных кварталах Панамы, обладал мощным ударом, высокой интенсивностью и умел безжалостно давить на соперника. Именно сочетание жесткого стиля и невероятной выносливости сделало Дюрана настоящей легендой ринга.

Роберто Дюран (справа) против Шугара Рэя Леонарда в 1980 году (фото: Boxing News)