Украинца Алексея Середу номинировали на звание спортсмена года

Алексей Середа (фото: Ukrainian Diving Federation)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский прыгун в воду Алексей Середа вошел в перечень кандидатов на индивидуальную награду European Aquatics по итогам 2025 года. Победителя определят по результатам голосования среди ведущих атлетов континента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на European Aquatics.

Путь к признанию: главные конкуренты Середы

European Aquatics официально включила украинца в короткий список голосования. Кроме представителя Украины, на титул лучшего претендуют еще четыре атлета:

  • Андржей Ржешутек (Польша);
  • Джордан Хоулден (Великобритания);
  • Маттео Санторо (Италия);
  • Моритц Веземанн (Германия).

Ранее по итогам внутреннего сезона Национальный олимпийский комитет уже признал Середу лучшим спортсменом года в Украине.

Феноменальный успех 2025 года

Для 19-летнего прыгуна прошлый соревновательный цикл стал периодом установления рекордов.

На чемпионате Европы, который принимала Анталья, Середа продемонстрировал стопроцентный результат, получив три золотые медали в трех дисциплинах: личных прыжках с вышки, синхроне и в смешанном командном турнире.

На мировой арене в Сингапуре Алексей стал вице-чемпионом мира, завоевав первое за десятилетие личное "серебро" для Украины на таком уровне.

Это достижение стало единственной наградой украинской сборной на турнире. В активе атлета также серебряная медаль Суперфинала Кубка мира.

Планы на предстоящий сезон и вызовы 2026 года

Сам спортсмен оценивает свои результаты как прогрессивные, однако не собирается останавливаться на достигнутом. В комментарии для СМИ он отметил, что уже начал подготовку к первым этапам Кубка мира, которые стартуют в январе.

"Моя работа приносит плоды, и это мотивирует. На чемпионате мира я был в шаге от победы, поэтому теперь главная цель - золото. Мы продолжаем работать в тандеме с Марком Гриценко, и я уже чувствую стабильность в наших синхронных выступлениях", - подчеркнул атлет для сайта "Суспільне Спорт".

Ключевым турниром 2026 года для Середы станет чемпионат Европы в Париже, где он планирует защитить свои титулы и бороться за награды во всех возможных дисциплинах.

Ранее мы сообщали о том, что национальный олимпийский комитет Украины определил лауреатов 2025 года в олимпийских видах спорта.

Также узнайте всех триумфаторов премии The Best FIFA Football по итогам 2025 года.

