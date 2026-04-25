Спорт

Украинец разорвал чемпионат Франции: Яремчук сделал то, чего от него ждали фанаты "Лиона"

18:02 25.04.2026 Сб
Он ждал этого шанса с матча против ПСЖ - и ответ форварда был по-настоящему громким
Екатерина Урсатий
Роман Яремчук (фото: Getty Images)

Украинский форвард Роман Яремчук стал главным героем поединка 31-го тура Лиги 1. Нападающий помог "Лиону" добыть сверхважные три очка в борьбе за зону Лиги чемпионов, дважды расписавшись в воротах соперника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Эффективный перформанс украинца

После пребывания на скамейке запасных в прошлой игре против ПСЖ, Роман Яремчук вернулся в основу "ткачей" и сразу продемонстрировал высокий уровень реализации.

Счет был открыт на 19-й минуте: после стремительного прохода и навеса от Абнера Винисиуса украинец технично пробил в касание, не оставив шансов голкиперу.

Несмотря на то, что "Осер" отыгрался усилиями Диоманде, во втором тайме инициатива снова перешла к хозяевам. Сначала Толиссо вывел "Лион" вперед, а затем он же выступил ассистентом для второго взятия ворот Яремчука.

Роман идеально откликнулся на длинную передачу в штрафную и снова одним касанием переиграл защиту гостей, сделав счет 3:1.

Статистика и турнирные перспективы

Яремчук провел на поле 77 минут, успев трижды пробить по воротам и отдать 12 точных пасов.

Под занавес встречи "Осер" сократил отставание до минимума благодаря голу Око, однако финальный свисток зафиксировал победу "Лиона" - 3:2.

Этот дубль стал для Романа дебютным в составе французского клуба. Сейчас статистика игрока после зимнего перехода из "Олимпиакоса" насчитывает 3 гола и 1 ассист в 10 матчах.

Интересно, что Яремчук стал уже вторым украинским легионером, который забивал "Осеру" в этом сезоне - ранее это делал Илья Забарный в составе ПСЖ.

Благодаря этому успеху "Лион" укрепляет свои позиции на третьей строчке чемпионата.

Следующее испытание команду ждет 3 мая в выездном противостоянии с "Ренном". Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

