Украинского финала не будет: Олейникова в невероятной зарубе уступила звездной британке

WTA 250, Клуж-Напока, полуфинал

Эмма Радукану (Великобритания) - Александра Олейникова (Украина) - 7:5, 3:6, 6:3

Перед игрой

Эмма Радукану - британская теннисистка румынско-китайского происхождения. Поэтому на кортах Клуж-Напоки чувствует себя почти, как дома. 30-я ракетка мира - она первая сеяная на турнире, что автоматически делает ее главной претенденткой на титул.

Радукану всего 23 и она почти на два года моложе Олейниковой. Однако имеет звездный статус после сенсационной победы в 18-летнем возрасте на Открытом чемпионате США-2021. Отметим, что с тех пор она и близко не приближалась к подобным результатам.

Однако в матче с 91-й ракеткой мира Олейниковой британка была явным фаворитом.

Как прошел матч

Поединок для соперниц оказался сверхтяжелым, как в физическом, так и в психологическом плане.

Первый сет прошел ровно до счета - 5:5. В 10-м гейме Радукану имела сетпойнт на своей подаче, но не смогла его реализовать. Однако уже в следующем гейме взяла очко на мячах Олейниковой, а затем выиграла и собственную подачу - 7:5.

Во втором сете британка повела - 3:1. Но Олейникова выровняла игру и сделала два брейка подряд. В итоге - 6:3 в пользу украинки.

Все решил третий сет, где украинка сначала повела 2:1, но потом не выдержала напряжения борьбы. Дважды уступив на собственной подаче, она проиграла сет и матч. Противостояние продолжалось 2 часа и 49 минут.

Кто сыграет в финале

Таким образом Радукану стала первой финалисткой турнира. В решающем поединке она сыграет с победительницей другого полуфинального противостояния, в котором сойдутся украинка Дарья Снигур (WTA 144) и румынка Сорана Кирстя (WTA 36).