Украинский теннис подвел итоги года: финальные рейтинги WTA и ATP и главные прорывы

Женский и мужской теннисные туры обнародовали финальные рейтинги по итогам сезона-2025. Год завершился без изменений в топ-200 среди украинок, но с историческим достижением для одной из представительниц Украины и заметными сдвигами в мужском зачете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на женскую(WTA) и мужскую(ATP) теннисные ассоциации.
Последняя рейтинговая неделя года не принесла перестановок для украинских теннисисток, которые находятся в пределах первой двухсотки мирового рейтинга WTA. Лидером Украины по итогам сезона остается Элина Свитолина.
В течение года Свитолина вернулась к титульным достижениям, выиграв первый трофей за два года, добралась до четвертьфиналов Открытого чемпионата Австралии и Ролан Гаррос, а также остановилась в шаге от финала престижного турнира серии WTA 1000 в Мадриде.
Главной неожиданностью сезона стала Александра Олейникова. 24-летняя теннисистка впервые в карьере завершит год в топ-100.
На старте сезона она находилась за пределами второй сотни, но благодаря четырем титулам ITF и трем победам на "челленджерах" WTA дебютировала среди сильнейших в ноябре.
В итоговом зачете самые высокие места среди украинок заняли:
14. Элина Свитолина - 2606 очков
26. Марта Костюк - 1659
27. Даяна Ястремская - 1604
96. Александра Олейникова - 804
113. Юлия Стародубцева - 685
127. Ангелина Калинина - 462
153. Дарья Снигур - 479
262. Анастасия Соболева - 277
288. Вероника Подрез - 237
Лидером мирового рейтинга WTA год завершает Арина Сабаленка, которая опередила Игу Швьонтек и Коко Гофф.
В мужском туре без изменений год завершает первая ракетка Украины Виталий Сачко. В течение сезона он сосредотачивался на выступлениях в серии "челленджер", а в ноябре заявил о себе на турнире ATP 250 в Меце, где дошел до полуфинала.
Это стало первым таким результатом для украинцев за последние восемь лет на соревнованиях этой категории.
Наибольший прогресс среди соотечественников продемонстрировал Вячеслав Белинский, который поднялся на две ступеньки рейтинга, несмотря на отсутствие матчей с октября.
Среди представителей Украины в мировом рейтинге ATP:
169. Виталий Сачко - 349 очков
378. Вячеслав Белинский - 128
432. Вадим Урсу - 109
439. Олег Приходько - 106
475. Эрик Ваншельбойм - 93
500. Владислав Орлов - 88
Первую десятку мирового рейтинга ATP по итогам сезона возглавляет Карлос Алькарас, опережая Янника Синнера и Александера Зверева.
Новый теннисный год первыми среди украинок начнут Марта Костюк и Даяна Ястремская. Обе заявлены на турнир WTA 500 в Брисбене, который состоится с 4 по 11 января в Австралии.
