Украинский гонщик разгромил соперников в Абу-Даби: Бондарев забирает золото и становится недосягаемым лидером
Украинский пилот Александр Бондарев одержал очередную победу на втором этапе серии UAE4 в ОАЭ. Стартовав с поул-позиции, наш гонщик не оставил оппонентам шансов и укрепил свои позиции в общем зачете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Доминирование от старта до финиша
Украинец Александр Бондарев продемонстрировал безупречный пилотаж в третьей гонке второго этапа UAE4, проходящего на трассе в Абу-Даби.
Реализовав преимущество первой стартовой позиции, которую он завоевал в квалификации, гонщик уверенно лидировал на протяжении всей дистанции.
Ближайшими преследователями украинца стали Энди Консани и Скотт Линдблом, которые заняли второе и третье места соответственно, однако навязать реальную борьбу за золото они не смогли.
Путь к лидерству и результаты этапа
Этот успех стал для Бондарева уже третьим в текущем сезоне. Ранее пилот поднимался на высшую ступень пьедестала во время открытия первого этапа, а также в первом заезде текущего уик-энда.
Стоит отметить, что сегодняшнее утро выдалось для Александра непростым из-за правил реверсивной решетки.
Стартовав с 12-й позиции во второй гонке дня, он финишировал на том же 12-м месте, однако смог полностью реабилитироваться в финальном старте.
Турнирная таблица и перспективы:
Благодаря победе в Абу-Даби Бондарев возглавляет личный зачет, опережая ближайшего конкурента на 16 баллов.
Чемпионат UAE4 является правопреемником первенства Среднего Востока Формулы-4, хотя пока не имеет официальной сертификации FIA.
В конце предыдущего сезона украинский талант уже привлекал внимание экспертов, показав лучшее время на официальных тестах Формулы-4.
Следующие соревнования в рамках серии будет принимать Дубай. Третий этап запланирован на период с 30 января по 1 февраля.
