Украинский гонщик разгромил соперников в Абу-Даби: Бондарев забирает золото и становится недосягаемым лидером

Вторник 27 января 2026 14:17
Украинский гонщик разгромил соперников в Абу-Даби: Бондарев забирает золото и становится недосягаемым лидером Александр Бондарев (фото: instagram.com/pilot.bondarev)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский пилот Александр Бондарев одержал очередную победу на втором этапе серии UAE4 в ОАЭ. Стартовав с поул-позиции, наш гонщик не оставил оппонентам шансов и укрепил свои позиции в общем зачете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Доминирование от старта до финиша

Украинец Александр Бондарев продемонстрировал безупречный пилотаж в третьей гонке второго этапа UAE4, проходящего на трассе в Абу-Даби.

Реализовав преимущество первой стартовой позиции, которую он завоевал в квалификации, гонщик уверенно лидировал на протяжении всей дистанции.

Ближайшими преследователями украинца стали Энди Консани и Скотт Линдблом, которые заняли второе и третье места соответственно, однако навязать реальную борьбу за золото они не смогли.

Путь к лидерству и результаты этапа

Этот успех стал для Бондарева уже третьим в текущем сезоне. Ранее пилот поднимался на высшую ступень пьедестала во время открытия первого этапа, а также в первом заезде текущего уик-энда.

Стоит отметить, что сегодняшнее утро выдалось для Александра непростым из-за правил реверсивной решетки.

Стартовав с 12-й позиции во второй гонке дня, он финишировал на том же 12-м месте, однако смог полностью реабилитироваться в финальном старте.

Турнирная таблица и перспективы:

Благодаря победе в Абу-Даби Бондарев возглавляет личный зачет, опережая ближайшего конкурента на 16 баллов.

Чемпионат UAE4 является правопреемником первенства Среднего Востока Формулы-4, хотя пока не имеет официальной сертификации FIA.

В конце предыдущего сезона украинский талант уже привлекал внимание экспертов, показав лучшее время на официальных тестах Формулы-4.

Следующие соревнования в рамках серии будет принимать Дубай. Третий этап запланирован на период с 30 января по 1 февраля.

Ранее мы сообщали, как место в Формуле-4 занял украинский пилот Бондарев по завершению сезона.

Также читайте, в какой стране может состояться один из новых этапов Гран-при-2026.

