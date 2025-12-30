ua en ru
Украинское дерби в Италии: Довбик вернулся, а "Рома" разгромила "Дженоа" Малиновского

Вторник 30 декабря 2025 11:32
UA EN RU
Артем Довбик (фото: instagram.com/tema_dovbyk)
Автор: Екатерина Урсатий

В 17-м туре Серии А состоялось украинское противостояние, "Дженоа" Руслана Малиновского уступила "Роме" Артема Довбыка со счетом 3:1. Матч стал первым для Довбыка после травмы, а Малиновский отыграл стартовые со стару.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Камбэк Довбыка и фиаско генуэзцев

Главным событием для украинских болельщиков стало появление в заявке "джалоросси" Артема Довбыка. Форвард не выходил на поле в течение шести недель из-за травмы бедра, полученной еще в ноябре.

Пока нападающий начинал игру на скамейке запасных, Руслан Малиновский появился в стартовом составе "грифонов" уже пятый раз подряд. Судьба поединка была фактически решена еще в первом тайме. Римляне ошеломили соперника быстрыми голами Суле и Коне.

Третий мяч в сетку ворот "Дженоа" влетел не без ошибки украинского хавбека. Малиновский, пытаясь выйти из-под прессинга, неудачно отдал пас в собственной штрафной площадке. Этим воспользовался Зиркзе, а Фергюсон успешно сыграл на добивании, доведя счет до разгромного.

Статистика и оценки украинских легионеров

Руслан Малиновский покинул поле на 59-й минуте. Его выступление получило крайне низкие отзывы от аналитических ресурсов.

В частности, портал SofaScore поставил полузащитнику самую низкую оценку в матче - 5,4 балла. За отведенное время украинец:

  • совершил 32 передачи (75% точности);
  • допустил 11 потерь мяча;
  • проиграл 5 единоборств.

Артем Довбик вышел на замену в конце встречи, на 86-й минуте. Хотя форвард не успел отметиться результативными действиями, сам факт его возвращения стал положительным сигналом для тренерского штаба. Его игру оценили в 6,4 балла.

Турнирное положение и следующие соперники

В конце встречи "Дженоа" смогла забить гол престижа усилиями Экатора, установив окончательный счет 3:1.

Благодаря этой победе "Рома" закрепилась на четвертой строчке чемпионата Италии, имея в активе 33 очка. "Дженоа" же остается в критической близости к зоне вылета (17 место, 14 баллов).

Уже 3 января римляне встретятся с "Аталантой", а генуэзцы попытаются прервать неутешительную серию в игре против "Пизы".

Ранее мы сообщали об обновленных рыночных ценах футболистов украинской Премьер-лиги.

Также узнайте о топ-20 самых дорогих футбольных команд Украины по суммарной стоимости игроков.

