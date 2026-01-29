Украинка покорила WTA: удар Марты Костюк признали лучшим в январе

Украинская теннисистка Марта Костюк получила признание в WTA-туре. Ее эффектный удар в матче на турнире в Брисбене победил в ежемесячном голосовании болельщиков на официальном сайте WTA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WTA.
Техническое мастерство Марты Костюк получило должное признание на международном уровне.
По результатам опроса на официальном портале WTA, именно удар украинки стал победителем в номинации "Лучший удар января".
Речь идет о невероятном обводящем маневре, который Марта выполнила во время противостояния с "нейтральной" теннисисткой Миррой Андреевой.
Этот поединок состоялся в рамках турнира WTA 500, который проходил в Брисбене.
Напомним, что на тех соревнованиях Костюк продемонстрировала отличную форму, добравшись до финала, где в решающем матче уступила первой ракетке мира Арине Сабаленко.
Несмотря на успехи в рейтингах и признание фанатами, ближайшие старты украинской звезды оказались под вопросом.
Стало известно, что Марта не сможет принять участие в престижном турнире категории WTA 1000 в Дохе (Катар).
Причиной отсутствия спортсменки является восстановление после травмы. Во время стартового круга Australian Open в матче против француженки Эльзы Жакмо украинка получила разрыв связки левой ноги.
Хотя Костюк проявила характер и доиграла ту встречу до конца, повреждение оказалось серьезным.
Из-за проблем со здоровьем она также была вынуждена досрочно прекратить выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии.
Ранее мы сообщили, что все украинки выбыли из парного разряда Australian Open-2026.
Также читайте, как Элина Свитолина завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии по теннису, проиграв первой ракетке мира.