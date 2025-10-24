RU

Украинка Киченок выбила россиянок и вышла в полуфинал WTA 250 в Китае

Надежда Киченок (фото: instagram.com/nadiakichenok)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с филиппинской партнершей Александрой Эалой пробилась в полуфинал парного разряда турнира "Galaxy Holding Group Guangzhou Open", который проходит в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Победа в четвертьфинале

В поединке 1/4 финала Киченок и Эала одолели "нейтральный" дуэт Полина Кудерметова/Камилла Рахимова. Матч длился 1 час 18 минут и завершился со счетом 6:3, 7:5.

Украинско-филиппинская пара выиграла 4 гейма на подаче соперниц, оформила 2 сейва и не допустила ни одной двойной ошибки.

В ответ оппонентки сделали 3 сейва, но пять раз ошиблись на подаче и смогли реализовать лишь два брейка.

Ход турнира и следующий соперник

Для Киченок этот полуфинал стал уже пятым в сезоне. Украинка будет бороться за выход в свой четвертый финал WTA 2025 года.

На старте турнира Киченок и Эала переиграли четвертый сеяный дуэт Эмили Эпплтон (Великобритания) / Тан Цяньхуэй (Китай).

В полуфинале их ждет встреча с победительницами матча между первыми сеяными Квинн Глисон (США) / Еленой Приданкиной и парой Катажина Питер (Польша) / Джанис Тджен (Индонезия).

 

"Galaxy Holding Group Guangzhou Open" в категории WTA 250 проходит в китайском Гуанчжоу на хардовых кортах. Призовой фонд соревнований составляет 275 тысяч долларов.

Ранее мы сообщили, какие места занимают украинки в актуальном рейтинге WTA.

Также мы писали, что Элину Свитолину номинировали на престижную международную премию.

УкраинаТеннис