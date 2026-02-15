Украинка, которая покорила Голливуд, потеряла брата на войне: "Пошел добровольцем"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды для OBOZ.UA.

Оксана Лада потеряла брата на войне

О начале полномасштабного вторжения России Оксана узнала из ленты американских новостей.

Сразу позвонила родным - маме и сестре. В трубке услышала страшное: ракеты летят и на Ивано-Франковск.

Актриса признается, что пережила шок и бессилие, но решила действовать.

В первые же дни войны она выходила на митинги в Нью-Йорке, давала интервью американским медиа, участвовала в гуманитарных инициативах и помогала собирать средства для Украины.

Оксана Лада (фото: instagram.com/oksana_ladaofficial)

Впоследствии война коснулась ее семьи непосредственно.

"Мой двоюродный брат еще в 2014 году ушел добровольцем. Вернулся, поступил в военный институт, стал офицером. Когда началось полномасштабное вторжение - снова призвался. В 2023 году погиб на Запорожском направлении...", - шокировала Лада.

"У двоюродной сестры муж тоже военный. И тоже с 2014 года. Был разведчиком. Во время полномасштабной войны дважды получил ранения, после чего его комиссовали. А сестра все это время волонтерила, ездила к нему, поддерживала. Там такая история любви", - рассказала знаменитость.

Она признается, что потерю переживает болезненно, но одновременно испытывает гордость за своего родственника, который с первых дней войны стал на защиту Украины.

Краткая биография Оксаны Лады

Оксана Лада (настоящая фамилия - Бабий) родилась 3 марта 1976 года в Ивано-Франковске.

Образование получала в Ивано-Франковском университете нефти и газа, где изучала экономику и инженерию. Параллельно работала в модельном бизнесе.

Оксана Лада (фото: instagram.com/oksana_ladaofficial)

Впоследствии переехала в США, где продолжила обучение актерскому мастерству в W.H. Studios.

Первые профессиональные успехи актрисы были связаны с театром: в 1995 году она получила номинацию на престижную премию Drama Desk за роль в спектакле "Троица".

Оксана Лада (фото: instagram.com/oksana_ladaofficial)

Позже Лада начала активно сниматься в кино и телевизионных проектах, сначала исполняя эпизодические роли. Настоящий прорыв произошел после участия в "Клане Сопрано".

Кадр из сериала "Клан Сопрано"

В дальнейшей карьере актриса появлялась в популярных сериалах, в том числе в проекте Netflix "Оранжевый - хит сезона", детективном шоу CBS "Нью-Йорк 22", комедии "До смерти хороша" и других телевизионных работах.