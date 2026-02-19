В Украине может появиться новый праздник: дата уже выбрана

В Украине могут ввести День украинской музыки. Нардепы уже определились с датой праздника.
Члены профильного парламентского Комитета рассмотрели инициативу авторского сообщества по установлению Дня украинской музыки.
По словам нардепа, главы подкомитета по вопросам музыкальной индустрии Александра Санченко, с соответствующим обращением выступили представители музыкальной отрасли, в частности Украинское агентство по авторским и смежным правам.
Предлагается отмечать День украинской музыки ежегодно в третью субботу сентября - в память о фестивале "Червона рута" 1989 года, который стал знаковым событием для развития украинской культуры.
По мнению парламентария, профессиональное сообщество должно иметь отдельную дату для подведения итогов и определения дальнейших шагов развития отрасли.
Инициативу предложено оформить как законодательную - от имени членов Комитета с дальнейшим включением в систему профессиональных праздников, которую нарабатывают совместно с Министерством культуры Украины.
Позицию поддержал народный депутат Николай Княжицкий, отметив, что вопрос можно урегулировать в рамках общего законопроекта о памятных датах и профессиональных праздниках.
"Но это не мешает нам уже сейчас поддержать инициативу коллег и зарегистрировать соответствующее постановление. Идея правильная, знак положительный, и государство должно демонстрировать поддержку украинской музыки", - отметил Княжицкий.
"Червона рута" 1989 года - первый крупный всеукраинский фестиваль современной украинской музыки, который состоялся в Черновцах.
В тогдашней советской Украине фестиваль стал настоящим культурным прорывом - украинская музыка и песни с выразительным гражданским и протестным звучанием вышли из подполья на большую сцену.
Во время закрытия мероприятия впервые публично прозвучали будущий государственный гимн "Ще не вмерла Украина" и лозунг "Слава Украине". Поэт Иван Малкович впоследствии отмечал, что именно этот фестиваль стал одним из событий, которые "зажгли искру независимости".
"Червона рута" открыла для широкой аудитории целую плеяду новых исполнителей: Василия Жданкина, Андрея Миколайчука, Марию Бурмаку, сестер Тельнюк, Сестричку Вику, а также группы "Братья Гадюкины", "Кому вниз", "Рутения" и других.
Кроме музыки, фестиваль вернул интерес к украинской поэзии, в частности к авторам "Розстріляного відродження" и малоизвестным в то время художникам.
По воспоминаниям участников и организаторов, во время фестиваля присутствовали представители КГБ, фиксировались выступления, контролировалась символика (в частности использование сине-желтых флагов) и реакция публики.
Несмотря на это, фестиваль прошел успешно и стал одним из важных культурных событий, предшествовавших восстановлению независимости Украины.
Напомним, ранее украинские власти заявили о намерении обновить подход к формированию государственного календаря праздников и памятных дат.
Как объяснял президент Владимир Зеленский война показала необходимость пересмотра календаря - в частности из-за случаев, когда дни национальной скорби совпадают с профессиональными праздниками или когда на одну дату приходится сразу несколько разных событий, часть из которых осталась еще с советских времен.
В рамках этой работы правительство и профильные ведомства также поддерживают введение новых профессиональных и отраслевых праздников. В частности, в конце 2025 года был согласован указ об установлении в Украине 7 января Дня программиста как официального профессионального праздника.
