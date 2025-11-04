Украинец Сачко прервал 4-летнюю паузу: историческая победа в основной сетке ATP

Первая ракетка Украины Виталий Сачко одержал дебютную победу в основной сетке турнира ATP. Это произошло на соревнованиях серии ATP 250 во французском Меце.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Перед стартом турнира украинец проиграл в финале квалификации местному теннисисту Клеману Табюру.
Однако после отказа нескольких участников он получил шанс выступить в основе как "лакилузер", и воспользовался им сполна.
В первом раунде основной сетки 222-я ракетка мира Сачко одолел хозяина турнира, француза Джоанни Мпешти Перрикара (№60 ATP) - 7:6(10), 6:3.
Первый сет превратился в настоящую битву нервов. Сачко отыграл два сетбола, навязал борьбу на тайбрейке и вырвал партию 12:10.
Во второй партии украинец сразу повел 4:1, а при счете 5:2 не реализовал первый матчбол на подаче соперника, однако со второго раза уверенно закрыл игру.
Поединок длился 1 час 33 минуты. Перрикар выполнил 10 сейвов, но допустил шесть двойных ошибок и не сумел отыграть ни одного брейкпойнта.
Этот успех стал первым для украинских теннисистов в главной сетке турниров ATP с 2021 года. Последний раз подобное удавалось Илье Марченко, который побеждал на соревнованиях в Лос-Кабосе, Софии и Москве.
Для Сачко эта победа - особый момент, ведь ранее он не выигрывал ни одного матча в основной сетке турниров ATP 250 или более высокого уровня.
В 1/8 финала Moselle Open украинец встретится с 13-й ракеткой мира Александром Бубликом из Казахстана. На прошлой неделе Бублик дошел до полуфинала престижного "Мастерса" в Париже.
Ранее мы писали, как Яник Синнер выиграл "Мастерс" в Париже и снова стал первой ракеткой мира.
Также читайте, как мужская национальная команда Украины одолела Доминикану и поднялась в розыгрыше Кубка Дэвиса.