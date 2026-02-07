RU

Украина сломала элитную сборную ЧМ: эта победа перевернула группу и вывела на первое место

Сборная Украины по хоккею (фото: fhu.com.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Национальная сборная Украины по хоккею завершила февральский цикл Европейского кубка наций важной победой над Словенией. Победа со счетом 4:2 позволила "сине-желтым" единолично возглавить турнирную таблицу группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Реванш за поражение в отборе на Олимпиаду

Поединок против словенцев имел для украинской команды принципиальное значение.

Последний раз эти соперники встречались в рамках квалификации к Олимпийским играм 2024 года - тогда Словения оказалась значительно сильнее (6:2).

На этот раз подопечные Дмитрия Христича продемонстрировали совсем другой уровень концентрации, особенно учитывая статус соперника, выступающего в элитном дивизионе мирового хоккея.

Ход противостояния: доминирование и нервная развязка

Украинцы обеспечили себе комфортный гандикап еще на старте встречи. На 17-й минуте счет был открыт, а уже через мгновение преимущество удвоилось.

Во втором периоде "сине-желтые" продолжили давление, доведя счет до разгромных 3:0.

Начало третьей двадцатиминутки заставило болельщиков понервничать: Словения отыграла одну шайбу уже на 2-й минуте периода.

Несмотря на обмен голами в дальнейшем, украинская оборона выстояла и зафиксировала финальный результат - 4:2.

Турнирные перспективы и подготовка к ЧМ-2026

Благодаря этому успеху Украина набрала 7 очков в трех февральских встречах.

Напомним, что в текущем окне "сине-желтые" также праздновали победу над Польшей (4:2), однако на старте уступили Великобритании в овертайме (2:3).

Сейчас украинский коллектив занимает первую строчку в группе I. Несмотря на то, что Великобритания и Польша имеют игру в запасе, они уже не смогут подвинуть Украину с лидерской позиции по количеству набранных баллов.

Эти выступления стали ключевым этапом подготовки к главному старту сезона - чемпионату мира-2026 в дивизионе IA.

Там наша команда будет бороться за выход в элитный эшелон мирового первенства.

Ранее мы сообщили, что сборная Украины U-20 узнала всех соперников на ЧМ-2026 по хоккею.

Сборная УкраиныХоккей