Украина получила три лицензии на Олимпиаду-2026: кто поедет на шорт-трек

Украинская команда гарантировала себе три места в турнире по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2026 года после итога квалификационного цикла Мирового тура USI.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
После завершения четырех этапов Мирового тура USI, последний из которых принимал Дордрехт в конце ноября, украинская сборная получила право выступить в трех индивидуальных дисциплинах на Играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Отбор проводился по сумме трех лучших результатов спортсменов каждой страны.
У мужчин квоты получил 26-летний Олег Гандей, который удержался в рейтинговой зоне на дистанциях 500 м и 1500 м. В специальной квалификации он завершил сезон на 26-й и 36-й позициях соответственно.
Единственная женская лицензия досталась Украине благодаря выступлению 21-летней Елизаветы Сидорко. Она финишировала 29-й на 500 м и обеспечила сборной место в этой дисциплине.
Все три лицензии являются неименными, поэтому решение по составу команды будет принято позже. В мужских дисциплинах Украину представит один спортсмен.
Если Гандей будет включен в заявку, для него это станет вторым олимпийским турниром. На Играх в Пекине-2022 он выступил на дистанции 500 м и занял 27-е место. Для Сидьорко поездка в Италию может стать дебютом.
Соревнования по шорт-треку на Олимпиаде-2026 будут проходить с 10 по 20 февраля.
Украинские шорт-трекистки в последний раз выступали на 500 м на Олимпиаде 1998 года, когда Наталья Сверчкова завершила борьбу на ранней стадии соревнований.
Украина имела представителя на 1500 м лишь однажды - в 2002 году, когда в квалификации стартовал Владимир Григорьев.
По состоянию на сейчас украинская сборная имеет 21 олимпийскую лицензию в шести видах спорта. Больше всего квот собрано в биатлоне - 10.
Ранее мы сообщали, что стартовала эстафета зимней Олимпиады-2026.
Также читайте о том, что в США запретили трансгендерным женщинам участвовать в Олимпиаде.
Кроме того, сборная Украины стала чемпионом Дефлимпийских игр 2025 года.