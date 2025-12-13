Украина в третий раз вырвала победу над Румынией в Европейском кубке наций

Третья встреча за три дня и снова победа Украины

После двух побед в стартовых поединках турнира украинцы снова сошлись с хозяевами льда.

В первый день "сине-желтые" дожали соперника в третьем периоде (3:2), а в следующий - одержали волевую победу, уступая в счете (2:1). Третий матч стал наиболее драматичным.

Быстрый старт и провал во втором периоде

Украина уверенно начала игру и еще до первого перерыва повела с разницей в две шайбы. Счет открыл Александр Пересунько после атаки с правого фланга, а уже через десять секунд Владислав Брага удвоил преимущество гостей - 2:0.

Однако во второй 20-минутке инициатива полностью перешла к румынам. Команда Христича пропустила четыре шайбы подряд, одну из них - в меньшинстве, и перед заключительным периодом оказалась в роли догоняющей - 2:4.

Перелом в матче наступил во второй половине третьего периода. Денис Бородай сократил отставание, среагировав на отскок перед воротами соперника.

Ключевой момент наступил менее чем за две минуты до сирены, Владислав Брага реализовал контратаку в меньшинстве и сравнял счет, оформив дубль - 4:4.

В овертайме украинцам понадобилось меньше минуты, чтобы воспользоваться численным преимуществом. Виталий Лялька точным броском со средней дистанции принес сборной победу - 5:4.

Уверенная серия против Румынии и планы на февраль

Этот матч стал седьмым между Украиной и Румынией в 2025 году - в шести из них сильнее были именно украинцы. Серия игр в Бухаресте стала частью подготовки к чемпионату мира в Дивизионе 1A.

Следующие поединки национальная команда проведет уже в феврале. Впереди запланированы встречи со сборными Великобритании, Словении и Польши.