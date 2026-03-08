Украина потеряла первое место на Паралимпиаде-2026: кто потеснил наших героев и что произошло

Сборная Украины завершила второй день Паралимпийских игр-2026 с четырьмя медалями в парабиатлоне. Несмотря на двойной подиум Максима Мурашковского и Дмитрия Суярко, команда потеряла первую позицию медального зачета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.
Национальная сборная Украины провела второй соревновательный день Паралимпийских игр-2026, проходящих в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Украинские спортсмены пополнили копилку четырьмя наградами в парабиатлоне - одной серебряной и тремя бронзовыми.
Однако отсутствие золотых медалей привело к изменениям в общем медальном зачете. После двух дней соревнований Украина опустилась с первой на вторую позицию.
Лидерство захватила сборная Китая, которая уже имеет в активе восемь золотых наград.
Самым успешным для украинцев стал старт в мужской индивидуальной гонке среди спортсменов с нарушениями зрения.
Максим Мурашковский продемонстрировал безупречную стрельбу, закрыв все мишени без промахов, и получил серебряную награду.
Его соотечественник Дмитрий Суярко допустил один промах, получив минуту штрафа, но все же финишировал третьим и стал бронзовым призером.
Победу в этой дисциплине одержал представитель Китая Хэсон Дан, который соединил высокую скорость с идеальной работой на огневых рубежах.
Еще трое украинцев финишировали в топ-6: Ярослав Решетинский стал четвертым, Александр Казик занял пятое место, а Анатолий Ковалевский завершил гонку шестым.
Накануне именно эта тройка выиграла все медали в спринте, но на этот раз осталась без наград.
В женской индивидуальной гонке среди спортсменок с нарушениями зрения лучший результат среди украинок показала Александра Даниленко.
Она отработала на стрельбе без ошибок, однако финишировала четвертой.
Победу одержала китаянка Ван Юэ. Серебряную медаль выиграла представительница Чехии Симона Бубеничкова, а бронзу получила немка Иоганна Ректенвальд.
Другие украинские биатлонистки завершили гонку за пределами первой пятерки: Илона Варковец стала восьмой, Оксана Шишкова - девятой, Романа Лобашева - двенадцатой.
"серебро"
Максим Мурашковский (биатлон, индивидуальная гонка, класс с нарушениями зрения)
"бронза"
