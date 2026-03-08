RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Украина потеряла первое место на Паралимпиаде-2026: кто потеснил наших героев и что произошло

18:30 08.03.2026 Вс
3 мин
Китай готовит мощный отрыв, но украинцы нашли чем ответить на биатлонной трассе
aimg Екатерина Урсатий
Максим Мурашковский (фото: Департамент молодежи и спорта)

Сборная Украины завершила второй день Паралимпийских игр-2026 с четырьмя медалями в парабиатлоне. Несмотря на двойной подиум Максима Мурашковского и Дмитрия Суярко, команда потеряла первую позицию медального зачета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Читайте также: Рядом с символом РФ: украинский флаг появился на церемонии открытия Паралимпиады-2026

Украина завершила второй день Паралимпиады с четырьмя медалями

Национальная сборная Украины провела второй соревновательный день Паралимпийских игр-2026, проходящих в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Украинские спортсмены пополнили копилку четырьмя наградами в парабиатлоне - одной серебряной и тремя бронзовыми.

Однако отсутствие золотых медалей привело к изменениям в общем медальном зачете. После двух дней соревнований Украина опустилась с первой на вторую позицию.

Лидерство захватила сборная Китая, которая уже имеет в активе восемь золотых наград.

Двойной подиум Украины в мужской гонке

Самым успешным для украинцев стал старт в мужской индивидуальной гонке среди спортсменов с нарушениями зрения.

Максим Мурашковский продемонстрировал безупречную стрельбу, закрыв все мишени без промахов, и получил серебряную награду.

Его соотечественник Дмитрий Суярко допустил один промах, получив минуту штрафа, но все же финишировал третьим и стал бронзовым призером.

Победу в этой дисциплине одержал представитель Китая Хэсон Дан, который соединил высокую скорость с идеальной работой на огневых рубежах.

Еще трое украинцев финишировали в топ-6: Ярослав Решетинский стал четвертым, Александр Казик занял пятое место, а Анатолий Ковалевский завершил гонку шестым.

Накануне именно эта тройка выиграла все медали в спринте, но на этот раз осталась без наград.

Результаты мужской индивидуальной гонки (класс Vision Impaired)

  1. Хэсон Дан (Китай) - 31:31,9
  2. Максим Мурашковский (Украина) +2:09,2
  3. Дмитрий Суярко (Украина) +2:19,2
  4. Ярослав Решетинский (Украина) +2:47,0
  5. Александр Казик (Украина) +3:19,9
  6. Анатолий Ковалевский (Украина) +4:06,1

Украинки без медалей в гонке с нарушениями зрения

В женской индивидуальной гонке среди спортсменок с нарушениями зрения лучший результат среди украинок показала Александра Даниленко.

Она отработала на стрельбе без ошибок, однако финишировала четвертой.

Победу одержала китаянка Ван Юэ. Серебряную медаль выиграла представительница Чехии Симона Бубеничкова, а бронзу получила немка Иоганна Ректенвальд.

Другие украинские биатлонистки завершили гонку за пределами первой пятерки: Илона Варковец стала восьмой, Оксана Шишкова - девятой, Романа Лобашева - двенадцатой.

Все медали Украины во второй день

"серебро"

  • Максим Мурашковский (биатлон, индивидуальная гонка, класс с нарушениями зрения)

"бронза"

  • Тарас Радь (биатлон, индивидуальная гонка, класс сидя)
  • Александра Кононова (биатлон, индивидуальная гонка, класс стоя)
  • Дмитрий Суярко (биатлон, индивидуальная гонка, класс с нарушениями зрения)

Медальный зачет Паралимпиады-2026 после двух дней после двух дней

  1. Китай - 8 золото + 5 серебро + 3 бронза = 16
  2. Украина - 3 + 2 + 5 = 10
  3. Австрия - 2 + 0 + 0 = 2
  4. Канада - 1 + 3 + 2 = 6
  5. США - 1 + 3 + 1 = 5
  6. Франция - 1 + 2 + 0 = 3
  7. Германия - 1 + 1 + 5 = 7
  8. Италия - 1 + 1 + 1 + 1 = 3
  • 9-10. Республика Корея - 1 + 1 + 0 = 2
  • 9-10. Швейцария - 1 + 1 + 0 = 2

Ранее мы рассказали, как Пидручный спас Украину от полного провала на Кубке мира.

