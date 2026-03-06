ua en ru
Пт, 06 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Фиаско Мандзина после Олимпиады: Пидручный спас Украину от полного провала на КС

20:22 06.03.2026 Пт
2 мин
Капитан сборной стал единственным украинцем в зачетной зоне, пока партнеры собирали штрафные минуты
aimg Андрей Костенко
Фиаско Мандзина после Олимпиады: Пидручный спас Украину от полного провала на КС Дмитрий Пидручный (фото: biathlon.com.ua)

В финском Контиолахти состоялась мужская индивидуальная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Для мужчин это был первый старт после Олимпиады-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Читайте также: Первое "золото" Украины: Меркушина победила в масстарте на юниорском ЧМ-2026

Как бежали и стреляли украинцы

Украинскую команду на дистанции 20 км представляли пятеро атлетов. Тренерский штаб провел ротацию, привлекая Артема Тищенко и Богдана Цымбала вместо Антона Дудченко и Тараса Лесюка. Также стартовали Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин и Богдан Борковский.

Главным героем в составе нашей сборной стал Пидручный. Капитан продемонстрировал солидную работу на огневых рубежах, закрыв 19 из 20-ти мишеней. Единственный промах на второй стрельбе не помешал Дмитрию навязать борьбу лидерам мирового биатлона. В итоге Пидручный занял высокое 16-е место, став единственным представителем Украины в очковой зоне.

Настоящим разочарованием стало выступление Мандзина. Биатлонист, на которого возлагали большие надежды после Олимпиады, потерпел фиаско уже на первом рубеже, получив две минуты штрафа. Всего с пятью промахами Мандзин оказался лишь на 63-й позиции.

Не лучше была ситуация и у других украинцев: Борковский с четырьмя промахами финишировал 60-м, а Тищенко и Цымбал оказались в конце восьмого десятка.

Победа Перро

Борьба за "золото" развернулась между представителями Франции и Норвегии.

Победу одержал француз Эрик Перро, который в третий раз подряд выиграл личный старт на уровне Кубка мира. На подиуме с чистой стрельбой он опередил норвежцев Штурлу Легрейда и Ветле Кристиансена.

Результаты мужской индивидуальной гонки:

  1. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0+0) 44:55.7
  2. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0+0) +29.9
  3. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+0+0) +47.9
  • ...16. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+0+0+0) +3:45.3
  • ...60. Богдан Борковский (0+2+2+0+0) +7:05.1
  • ...63. Виталий Мандзин (2+0+2+2+1) +7:33.7
  • ...78. Артем Тищенко (1+2+0+0) +8:54.2
  • ...79. Богдан Цымбал (1+1+1+1) +9:13.7

Что дальше

Программа финского этапа Кубка мира продолжится в субботу, 7 марта.

В 14:40 по Киеву начнется женский масстарт (12,5 км). А в 16:40 - мужчины проведут эстафету (4х7,5 км).

Ранее мы сообщали, как прошло первое выступление украинок на Кубке мира после Олимпиады-2026.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Биатлон Кубок мира Сборная Украины
Новости
Скандал с Венгрией: зачем Орбану захват инкассаторов и будет ли дефицит валюты в Украине
Скандал с Венгрией: зачем Орбану захват инкассаторов и будет ли дефицит валюты в Украине
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС