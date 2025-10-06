Украина U20 узнала соперника на ЧМ-2025: битва за четвертьфинал будет ожесточенной

Молодежная сборная Украины по футболу определилась со своим соперником в первом раунде плей-офф чемпионата мира-2025. Команда Дмитрия Михайленко встретится со сборной Испании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Украинской ассоциации футбола в соцсети Instagram.
После завершения группового этапа стало известно, что соперником Украины в 1/8 финала станет Испания U20.
Испанцы завершили выступления в группе C на третьем месте и стали последней командой, которая прошла дальше по рейтингу третьих позиций.
Матч состоится во вторник, 7 октября, в городе Вальпараисо на стадионе "Эстадио Элиас Фигероа Брандер". Начало игры - в 22:30 по киевскому времени.
Украинская сборная уверенно преодолела групповой этап, заняв первое место в группе B. Команда одержала победы над Южной Кореей и Парагваем и сыграла вничью с Панамой.
Таким образом "сине-желтые" продолжили серию из 14 матчей без поражений в основное или дополнительное время на молодежных чемпионатах мира.
И это уже пятый подряд выход Украины U20 в стадию плей-офф мирового первенства.
Испания трижды доходила до финала молодежного чемпионата мира: в 1999 году стала чемпионом, а в 1985 и 2003 годах проигрывала решающие матчи.
На нынешнем турнире "Фурия Роха" стартовала с поражения от Марокко (0:2), после чего сыграла вничью с Мексикой (2:2) и минимально победила Бразилию (1:0).
В случае победы над Испанией команда Дмитрия Михайленко выйдет в четвертьфинал, где встретится с победителем пары Колумбия - Южная Африка.
А матч за третье место и финал молодежного чемпионата мира-2025 состоятся 18 и 20 октября соответственно.
Ранее мы писали, что ФИФА признала героем матча украинского футболиста, которого тренер "сине-желтых" убрал с поля.
Также читайте, кого вызвали в молодежную сборную U-21 на матчи отбора Евро-2027.