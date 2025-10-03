Украина U-19 проиграла Испании на Евро по футзалу: украинцы остались без финала

Украина начала уверенно, но не удержала преимущество

В первой половине встречи обе команды контролировали игру, однако первый гол был забит уже на 4-й минуте в пользу Испании.

Украинские игроки быстро отыгрались - Богдан Цап сравнял счет, а Артем Климчук даже вывел команду вперед.

Однако испанцы воспользовались тайм-аутом и восстановили равновесие, а к концу тайма Лаос вывел Испанию в лидеры - 3:2.

Вторая половина: надежная игра испанцев и досадные ошибки Украины

Второй тайм начался для "сине-желтых" не лучшим образом: Испания быстро удвоила, а затем и утроила преимущество.

Украинцы рисковали, искали моменты для атаки и забили дважды - отличились Александр Шпак дальним ударом и Першин в формате 5 на 4.

Однако точные и хладнокровные действия соперников, а также автогол Шпака, не позволили Украине сократить отставание.

Третий подряд полуфинал без финала

Для Украины это уже третий подряд вылет в полуфинале юниорского Евро по футзалу. На предыдущих чемпионатах 2022 и 2023 годов "сине-желтые" уступали соответственно Португалии и Испании.

Напомним, что на Евро-2025 украинцы прошли в полуфинал благодаря победе над Италией в решающем матче группового этапа, заняв второе место в группе.