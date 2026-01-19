RU

Украина проиграла третий матч подряд на Евро-2026 по гандболу: "сине-желтые" покидают турнир

Фото: Сборная Украины уступила во всех матчах (ФГУ)
Автор: Андрей Костенко

Мужская сборная Украины по гандболу завершила групповой этап чемпионата Европы-2026 поражением от Чехии. Это третья неудача подряд для "сине-желтых", которые уже досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Игра за третье место

До встречи с Чехией украинская команда уже потерпела два разгромных поражения: от Норвегии (22:39) и Франции (26:46). В этих поединках сборная Украины обновила антирекорды чемпионатов Европы по количеству пропущенных мячей и разнице забитых и пропущенных в матче.

Следующий соперник Украины, Чехия, также начал турнир с двух поражений. Поэтому игра между командами фактически стала борьбой за третье место в группе C.

Детали матча

Сборная Украины открыла счет уже на 35-й секунде после точного броска Ильи Близнюка, а на второй минуте капитан команды Захар Денисов удвоил преимущество. До счета 9:9 команды шли нога в ногу, однако после этого Чехия захватила инициативу и до перерыва оторвалась на три гола - 17:14.

Второй тайм начался с рывка чехов в четыре гола, и постепенно их преимущество выросло до девяти мячей. Итоговый счет - 38:29 в пользу Чехии.

Таким образом, "сине-желтые" с тремя поражениями в трех матчах финишировали в своей группе последними.

Что означает поражение

Заключительный тур определил судьбу Украины в контексте квалификации на чемпионат мира-2027.

Если бы сборная заняла третье место, она могла бы стартовать в отборе со второго раунда. Из-за четвертого места "сине-желтые" начнут борьбу с первого этапа квалификации, где первым соперником станет Словакия.

