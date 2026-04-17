Украина обошла Сербию в Таблице коэффициентов УЕФА: кто следующий

Сербия осталась позади

По итогам ответных матчей 1/4 финала Украина официально поднялась на 23-е место в Таблице коэффициентов, подвинув Сербию. Ничья "Шахтера" с нидерландским АЗ (2:2) принесла в копилку ассоциации важные 0.375 балла (всего 1.5 балла за неделю с учетом бонусов за выход в полуфинал).

Сейчас Украина имеет 25.912 балла. Следующая цель - Венгрия (27.187) и Израиль (27.500). Поскольку конкуренты уже потеряли всех своих представителей, "Шахтер" имеет шанс поднять страну еще выше в случае успеха в матчах против лондонского "Кристал Пэлас".

Сезон прорыва и исторические цифры

Нынешняя кампания стала для Украины знаковой:

8.312 балла - лучший показатель страны за последние 10 лет (с сезона-2015/16).

15-е место - финальная позиция Украины в сезонном рейтинге-2025/26 (ни опуститься, ни подняться уже не можем).

Второй результат в истории "Шахтера" - 24.25 балла, больше было лишь в триумфальном сезоне 2008/09 (28 баллов), и этот рекорд еще может быть побит.

Что дает этот прогресс

Подъем в рейтинге напрямую влияет на еврокубковую квоту сезона-2027/28. Благодаря обгону Сербии, Украина становится первой в очереди на перевод чемпиона из первого квалификационного раунда Лиги чемпионов во второй. При определенных условиях эта привилегия может быть активирована уже в сезоне-2026/27.

Напомним, в полуфинале Лиги конференций "Шахтеру" предстоит встреча с английским "Кристал Пэлас". Поединки за выход в финал запланированы на 30 апреля и 7 мая.