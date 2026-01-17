Украина назвала пятерку на мужской спринт в Рупольдинге: где и когда смотреть гонку Кубка мира

Тренерский штаб мужской сборной Украины по биатлону обнародовал стартовый состав на спринтерскую гонку в рамках пятого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге.

Кто будет представлять Украину

Мужской спринт состоится сегодня, 17 января. Начало гонки запланировано на 15:30 по киевскому времени.

Украину будут представлять пять спортсменов. Первым выйдет на дистанцию Богдан Борковский, у которого 14-й стартовый номер. За ним стартуют Виталий Мандзин (24-й), Антон Дудченко (70-й) и капитан нашей команды Дмитрий Пидручный (77-й). Последним начнет гонку Тарас Лесюк (80-й).

Результаты украинцев в Рупольдинге

Ранее на пятом этапе Кубка мира состоялись эстафетные соревнования и женский спринт.

14 января, в женской эстафете украинская команда в составе сестер Кристины и Валерии Дмитренко, Дарьи Чалык и Елены Городной заняла 14-е место.

На следующий день мужская сборная Украины, за которую бежали Лесюк, Мандзнин, Борковский и Пидручный, финишировала 17-й, установив антирекорд сезона.

А 16 января отечественные биатлонистки стали статистами в спринтерской гонке. Ни одна из них не попала даже в топ-50. Лучший результат показала Кристина Дмитренко (53-я позиция), которая единственной из украинок отобралась в гонку преследования.

Расписание гонок и трансляций этапа

После сегодняшнего мужского спринта, в Рупольдинге останется один соревновательный день. В воскресенье, 18 января, состоятся женская и мужская гонки преследования.

Женщины стартуют в 13:30, а мужчины - в 16:00 по киевскому времени.

Все гонки можно будет посмотреть на телеканале и сайте "Суспільне Спорт". Также прямые эфиры обеспечат региональные телеканалы "Суспільного".