ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украина - Чехия: где смотреть решающий матч Евро-2026 по футзалу и что нужно для выхода из группы

Среда 28 января 2026 09:08
UA EN RU
Украина - Чехия: где смотреть решающий матч Евро-2026 по футзалу и что нужно для выхода из группы Украина сыграет решающий матч за плей-офф (фото: uefa.com)
Автор: Андрей Костенко

В среду, 28 января, сборная Украины по футзалу проведет третий, решающий поединок группового этапа чемпионата Европы-2026. Соперником команды Александра Косенко станет сборная Чехии.

Где и когда смотреть ключевую встречу турнира - подскажет РБК-Украина.

Турнирная ситуация в группе

После двух туров Украина имеет три очка и занимает второе место в группе. В стартовом матче "сине-желтые" сенсационно уступили Армении (1:2), а во втором туре уверенно обыграли Литву (4:1).

Сборная Чехии идет третьей с одним баллом: чехи сыграли вничью с Литвой (3:3), а затем проиграли Армении (4:5).

Турнирная таблица группы В после 2-х туров

  1. Армения - 6 очков (мячи - 7:5)
  2. Украина - 3 (5:3)
  3. Чехия - 1 (7:8)
  4. Литва - 1 (4:7)

Сборная Украины потеряла шансы выиграть группу - первое место досрочно завоевала сборная Армении. Для второго места и выхода в плей-офф "сине-желтым" достаточно ничьей с Чехией. Поражение же будет означать вылет из турнира.

На трех предыдущих чемпионатах Европы сборная Украины выходила в плей-офф со второго места в группе. Последний раз это произошло на Евро-2022, который команда завершила на четвертой позиции.

История противостояний и достижения команд

Чехия дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы - в 2003 и 2010 годах. Лучшим результатом Украины на континентальном первенстве являются серебряные медали Евро-2001 и Евро-2003.

В частности, на чемпионате Европы-2003 украинцы разгромили Чехию в полуфинале со счетом 5:1.

Где и когда смотреть игру

Матч Украина - Чехия состоится в латвийской Риге на Arena Riga. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Посмотреть встречу онлайн можно на канале "MEGOGO Футбол Первый", который требует подписки. Также игру будет транслировать канал "MEGOGO Спорт" - он доступен бесплатно в эфирной сети Т2 и кабельных сетях.

Ранее мы рассказали, как сборная Украины по футзалу сыграла в спаррингах с чемпионами Европы.

Также мы сообщали, что "сине-желтые" ворвались в группу лидеров мирового рейтинга ФИФА.

Читайте РБК-Украина в Google News
Спортсмены Сборная Украины
Новости
Прилет в 17-этажку, разбитые авто: появились фото последствий атаки на Киев
Прилет в 17-этажку, разбитые авто: появились фото последствий атаки на Киев
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин