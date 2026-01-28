ua en ru
Україна – Чехія: де дивитися вирішальний матч Євро-2026 з футзалу та що потрібно для виходу з групи

Середа 28 січня 2026 09:08
UA EN RU
Україна – Чехія: де дивитися вирішальний матч Євро-2026 з футзалу та що потрібно для виходу з групи Україна зіграє вирішальний матч за плей-офф (фото: uefa.com)
Автор: Андрій Костенко

У середу, 28 січня, збірна України з футзалу проведе третій, вирішальний поєдинок групового етапу чемпіонату Європи-2026. Суперником команди Олександра Косенка стане збірна Чехії.

Де і коли дивитися ключову зустріч турніру – підкаже РБК-Україна.

Турнірна ситуація в групі

Після двох турів Україна має три очки та посідає друге місце в групі. У стартовому матчі "синьо-жовті" сенсаційно поступилися Вірменії (1:2), а в другому турі впевнено обіграли Литву (4:1).

Збірна Чехії йде третьою з одним балом: чехи зіграли внічию з Литвою (3:3), а потім програли Вірменії (4:5).

Турнірна таблиця групи В після 2-х турів

  1. Вірменія – 6 очок (м'ячі – 7:5)
  2. Україна – 3 (5:3)
  3. Чехія – 1 (7:8)
  4. Литва – 1 (4:7)

Збірна України втратила шанси виграти групу – перше місце достроково виборола збірна Вірменії. Для другого місця та виходу до плей-офф "синьо-жовтим" достатньо нічиєї з Чехією. Поразка ж означатиме виліт з турніру.

На трьох попередніх чемпіонатах Європи збірна України виходила до плей-офф із другого місця в групі. Востаннє це сталося на Євро-2022, який команда завершила на четвертій позиції.

Історія протистоянь та досягнення команд

Чехія двічі ставала бронзовим призером чемпіонатів Європи – у 2003 та 2010 роках. Найкращим результатом України на континентальній першості є срібні медалі Євро-2001 та Євро-2003.

Зокрема, на чемпіонаті Європи-2003 українці розгромили Чехію у півфіналі з рахунком 5:1.

Де і коли дивитися гру

Матч Україна – Чехія відбудеться у латвійській Ризі на Arena Riga. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

Переглянути зустріч онлайн можна на каналі "MEGOGO Футбол Перший", який потребує підписки. Також гру транслюватиме канал "MEGOGO Спорт" – він доступний безкоштовно в ефірній мережі Т2 та кабельних мережах.

Раніше ми розповіли, як збірна України з футзалу зіграла у спарингах з чемпіонами Європи.

Також ми повідомляли, що "синьо-жовті" увірвалися до групи лідерів світового рейтингу ФІФА.

