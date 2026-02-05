Участница Нацотбора раскрыла болезненную причину развода с немцем: "Не готов себя ломать"

Что сказала Leléka о своих разводах

Первый брак, по ее словам, не сложился из-за разных взглядов на жизнь. Виктория вышла замуж в 22 года, и это были первые отношения. Она тогда имела консервативные взгляды в негативном смысле, из-за чего не проявляла себя как женщина и постоянно занималась бытом.

"Считаю, что это были два бессознательных человека с очень странными представлениями об отношениях, которые не понимают, какие у них потребности. У него есть образ меня, у меня - его и идеальный образ семьи. Я пыталась этому соответствовать", - рассказала она.

Вторым мужем стал немец, который был младше по возрасту. Певица отметила, что предпочитала называть его бойфрендом, ведь так чувствовала себя свободнее. Со временем он настоял на официальном браке.

"Он очень хотел жениться. Это случилось по бюрократическим причинам. Он сказал: "Виктория, во-первых, я этого хочу, а, во-вторых, по эгоистическим причинам я не хочу больше ходить в миграционные службы и постоянно иметь проблемы с визами. Можно я просто возьму тебя под свое крылышко и мы забудем эту тему и ты просто будешь жить и не думать о документах постоянно", - вспомнила певица, которая живет в Германии.

Leléka о двух неудачных браках (скриншот)

Причина второго развода

А уже в этих отношениях к разрыву привело разное видение будущего, в частности по поводу детей.

"Я его очень люблю. Это были здоровые отношения. Но иногда так случается, что пути в какой-то момент расходятся и если он никак не может представить иметь детей вообще в своей жизни, то что я могу", - объяснила певица.

Leléka призналась, что эта ситуация была эмоционально сложной, но со временем она обрела внутреннее спокойствие.

"Вроде бы мне и не на что злиться, но ну как же так. Но меня что успокоило - он не только со мной не может этого представить. От этого легче, потому что я не чувствую такого обесценивания, что я такая женщина, с которой невозможно представить семью. Он не готов себя ломать, и я за это благодарна, потому что проговорил это заранее", - сказала она.

Артистка также добавила, что возможность третьего брака пока не рассматривает.



Напомним, сейчас Leléka сосредоточена на борьбе за победу в финале отбора на "Евровидение-2026". Там она выступит уже 7 февраля с песней Ridnym.