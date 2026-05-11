Туран и джокер: УПЛ назвала героев 27-го тура

13:56 11.05.2026 Пн
2 мин
Определяющими стали "золотой" успех "Шахтера" и камбэк недели
aimg Андрей Костенко
Арда Туран (фото: ФК "Шахтер")

Украинская Премьер-лига отдала награды лучших игрока и тренера 27-го тура представителям киевской "Оболони" и донецкого "Шахтера".

Туран против ван Леувена

Лучшим тренером решением коллектива из 33-х экспертов, среди которых и представитель РБК-Украина, был признан рулевой донецкого "Шахтера" Арда Туран. Подопечные турецкого специалиста разгромили "Полтаву" (4:0) и за три тура до завершения сезона гарантировали себе чемпионские награды.

Интересно, что по общему количеству упоминаний в анкетах турецкий специалист уступил Патрику ван Леувену ("Кривбасс") - 20:24. Но Турана на первое место поставили 16 экспертов, а ван Леувена - лишь 5. Замкнул топ-3 рейтинга Руслан Ротань ("Полесье").

Тарас Лях забивает гол (фото: ФК "Оболонь")

Сенсация от Тараса Ляха

Лучшим футболистом тура почти единогласно стал спаситель столичной "Оболони" Тарас Лях. Его выход на замену в матче против "Эпицентра" стал переломным: киевляне уступали 0:2, но два точных удара молодого форварда принесли команде важнейшую ничью (2:2).

Второе место занял атакующий полузащитник "Шахтера" Изаки - автор двух голов в чемпионском матче. В топ-5 рейтинга также вошли Карлос Рохас ("Эпицентр"), Лассина Траоре ("Шахтер") и Александр Кемкин ("Кривбасс").

Кто в сборной тура

Символическую сборную тура сформировали представители девяти клубов.

Команда в схеме 4-4-2 выглядит следующим образом: Кемкин ("Кривбасс") - Юрчец ("Кривбасс"), Муравский (ЛНЗ), Сарапий ("Полесье"), Дубинчак ("Динамо") - Рохас ("Эпицентр"), Ррапай ("Колос"), Изаки ("Шахтер"), Ндиага ("Александрия") - Траоре ("Шахтер"), Лях ("Оболонь").

Всего при определении героев тура эксперты вспомнили 25 футболистов и 9 тренеров, а в расширенный список кандидатов в символическую сборную попало сразу 70 исполнителей.

Ранее мы рассказали, на каком месте Украина завершила сезон-2025/26 в Таблице коэффициентов УЕФА и что это дает клубам.

