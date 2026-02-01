"Эта проклятая война": Андре Тан сообщил о смерти близкого человека

Дизайнер подчеркнул, что война уже забрала у него нескольких родных, а эта смерть стала еще одним болезненным ударом для его семьи.

"Сегодня похороны моей бабушки... И я до сих пор не могу принять, что это - реальность. Эта проклятая война забрала у меня очень много, в том числе и близких", - написал он.

По словам модельера, в начале полномасштабного вторжения он уже потерял бабушку и дедушку, а теперь ушел из жизни еще один близкий ему человек.

Бабушка Андре Тана (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Андре Тан рассказал, что его бабушка смогла пережить ужасы Второй мировой войны и концлагеря, однако современная война оказалась для нее фатальной из-за постоянного психологического давления.

"Она пережила Вторую мировую войну, была в концлагере. И уже в преклонном возрасте пережить войну во второй раз она просто не смогла. Бабушка просто морально не выдержала всего этого ужаса, новостей, страха, боли, бессилия. Того, что ежедневно происходит в нашей стране. Война убила ее не пулями, а тревогой", - отметил он.

Дизайнер признался, что эта потеря оставила в его жизни ощутимую пустоту.

Он также обратился к своим подписчикам с просьбой беречь родных и не откладывать важные слова, подчеркнув, что "завтра может уже быть поздно".

