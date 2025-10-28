ua en ru
Цыганков и Ванат "взорвали" Испанию: украинцы принесли "Жироне" победу в Кубке

Вторник 28 октября 2025 22:55
UA EN RU
Цыганков и Ванат "взорвали" Испанию: украинцы принесли "Жироне" победу в Кубке Виктор Цыганков (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Сразу трое украинцев сыграли за "Жирону" в матче 1/64 финала Кубка Испании. Владислав Ванат и Виктор Цыганков забили решающие голы, которые принесли каталонцам победу над клубом "Констансия" из пятого дивизиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Украинцы стали героями матча

"Жирона" на выезде одолела "Констансию" со счетом 3:2 и вышла в следующий раунд Кубка Испании. В стартовом составе каталонцев вышел украинский вратарь Владислав Крапивцов, который отыграл весь матч.

Во втором тайме на поле вышли еще двое украинцев - Виктор Цыганков (на 59-й минуте) и Владислав Ванат (на 75-й). Основное время завершилось вничью, поэтому игра перешла в овертайм.

Голы от украинской связки

На 103-й минуте после точной передачи Ваната счет открыл Цыганков. Уже через четыре минуты форвард сам отметился забитым мячом, доведя преимущество "Жироны" до 3:1.

Хотя соперник из Терсеры Федерасьон сумел сократить отставание, каталонцы удержали победу 3:2. Именно украинский дуэт Цыганков - Ванат стал ключевым в решающие моменты встречи.

Исторический матч для украинцев

Это первый случай, когда сразу трое украинских футболистов одновременно появились на поле в официальном матче европейского клуба из топ-5 лиг.

Для Ваната этот гол стал дебютным в Кубке Испании и третьим в составе "Жироны", тогда как Цыганков оформил второе результативное действие в сезоне.

Что дальше

Следующий матч "Жирона" проведет в чемпионате Испании против "Хетафе" в пятницу, 31 октября. Команда продолжает выступать в верхней части турнирной таблицы Ла Лиги.

Ранее мы рассказали, как Забарный вытащил ПСЖ в чемпионате Франции.

Также читайте о свежем рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира и Украины.

