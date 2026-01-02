Эти 13 фильмов претендуют на "Оскар": главные фавориты

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 15 марта 2026 года, а уже 23 января Киноакадемия объявит короткие списки номинантов. Несмотря на это, букмекеры и аналитики уже определили фильмы, которые считают главными претендентами на победу в категории "Лучший фильм".
РБК-Украина со ссылкой на издание The Scotsman рассказывает о 13 фильмах, которые сейчас считают основными фаворитами оскаровской гонки.
Самый большой фаворит сезона и, вероятно, главный шанс режиссера Пол Томас Андерсон наконец получить "Оскар" после 11 номинаций без единой победы.
Кинокритики называют ленту его самой зрелой и масштабной работой за последние годы.
Сюжет сосредоточен на группе бывших революционеров, которые спустя годы снова объединяются, чтобы спасти дочь одного из них от общего врага.
Фильм сочетает политическую драму, триллер и глубокое психологическое исследование последствий радикального прошлого.
В главных ролях - Леонардо Ди Каприо, Шон Пенн, Бенисио дель Торо и Реджина Холл. Именно сочетание авторского кино, политической темы и звездного каста делает фильм главным фаворитом года.
Новая драма режиссера Хлоя Чжао, лауреата "Оскара" за "Землю кочевников". На этот раз она обращается к личной трагедии Уильяма Шекспира - смерти его 11-летнего сына Гамнета.
Фильм исследует, как эта потеря повлияла на брак драматурга и его творчество. В центре истории - эмоциональная связь между родителями, боль утраты и постепенное обретение смысла жизни.
Главные роли исполняют Джесси Бакли и Пол Мескал, которых уже сейчас называют потенциальными номинантами в актерских категориях.
Криминально-мистический триллер от режиссера Райан Куглер, который неожиданно сочетает жанр гангстерского кино с элементами сверхъестественного ужаса.
Майкл Б. Джордан исполняет двойную роль братьев-близнецов, которые возвращаются в родной город и обнаруживают, что он охвачен загадочным злом.
Фильм отличается визуальным стилем, напряженной атмосферой и социальными подтекстами.
Новая работа норвежского режиссера Йоахим Триер, которая получила Гран-при Каннского кинофестиваля и стала официальной заявкой Норвегии на "Оскар".
Фильм рассказывает о сложных отношениях двух сестер и их отца - известного режиссера, который пытается вернуться в семью после длительного отсутствия. В ролях - Стеллан Скарсгард, Ренате Рейнсве и Эль Фаннинг.
Спортивно-приключенческая комедийная драма режиссера Джош Сефди. В центре сюжета - профессиональный игрок в настольный теннис, который балансирует между карьерой, славой и личной жизнью.
Главные роли исполняют Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу. Аналитики считают, что фильм может приятно удивить Академию благодаря сочетанию юмора и драмы.
Южнокорейская сатирическая черная комедия режиссера Пак Чхан Ук, снятая по мотивам романа Дональда Вестлейка.
Фильм рассказывает о специалисте бумажной промышленности, которого увольняют после 25 лет работы, и его радикальных попытках восстановить справедливость. Лента уже стала официальной международной заявкой Южной Кореи.
Третья часть культовой франшизы Джеймса Кэмерона. Хотя предыдущие "Аватары" не выигрывали главную награду, Академия традиционно высоко оценивает масштаб, технологии и визуальные инновации франшизы.
Политическая драма иранского режиссера Джафар Панахи, которая получила "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах. Фильм поднимает тему репрессий, свободы слова и жизни художника под давлением режима.
Новая сюрреалистическая лента Йоргоса Лантимоса, в которой Эмма Стоун играет хладнокровную руководительницу корпорации, которая может быть инопланетянкой.
Новый фильм Ной Баумбах с Джордж Клуни и Адам Сэндлер, рассказывающий о дружбе, славе и кризисе среднего возраста.
Готическая экранизация классического романа Мэри Шелли от Гильермо дель Торо. В ролях - Оскар Айзек и Джейкоб Элорди.
Режиссерский проект Брэдли Купер, вдохновленный историей стендап-комика, который пытается найти себя после личного кризиса.
Британская военная драма режиссера Энтони Марас по одноименной пьесе Дэвида Хейга. В фильме сыграли Эндрю Скотт и Брендан Фрейзер.
Лента рассказывает о подготовке союзников к высадке в Нормандии и критической роли метеорологических прогнозов в принятии решений, от которых зависела судьба операции.
