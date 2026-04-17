"Это убило мою маму". Принц Гарри признался, почему не хотел быть частью монархии

Что сказал принц Гарри о потере мамы

Он говорил о психическом здоровье, стрессе и ощущении потери контроля в разные периоды жизни. В частности, во время беседы с местным бизнесменом он вспомнил, как смерть принцессы Дианы повлияла на его детство.

"После смерти мамы, незадолго до моего 13-го дня рождения, я сказал себе: "Я не хочу эту работу. Я не хочу эту роль". Куда бы это ни вело, мне это не нравится. Это убило мою маму, и я был категорически против этого", - поделился он.

Со временем позиция Гарри изменилась. Он понял, что может использовать свое влияние во благо.

"В конце концов я осознал: "Минутку, а если бы на моем месте оказался другой человек, как бы он использовал эту платформу, свои способности и соответствующие ресурсы, чтобы изменить мир к лучшему?" - сказал он.

Принцесса Диана (фото: Getty Images)

Кроме того, была еще одна важная мотивация, которая заставила изменить взгляды.

"Что моя мама хотела бы, чтобы я делал?" Тогда я понял: "Ого, на самом деле помогая другим, я помогаю и себе" - заметил Гарри.

Для него благотворительность стала "лекарством", которое заряжает энергией.

"Это может быть очень утомительно, когда ты суетишься, пытаясь уделить как можно больше времени и энергии другим. Но, безусловно, для меня и моей жены работа, которую мы делаем, приносит нам истинное удовольствие", - добавил он.



Что известно о смерти принцессы Дианы

Напомним, принцесса Диана трагически погибла в результате травм, полученных в автокатастрофе в Париже в августе 1997 года.

Mercedes, в котором она находилась вместе с возлюбленным Доди аль-Файедом, врезался в столб тоннеля Пон-де-Альма при попытке оторваться от папарацци на большой скорости. Единственным выжившим в аварии стал охранник Тревор Рис-Джонс.

По данным следствия, официальной причиной трагедии стала халатность водителя Анри Поля, в организме которого нашли недопустимую норму алкоголя и следы антидепрессантов.

Гарри не скрывал, что после смерти матери имел психологические проблемы, в частности долго подавлял свои чувства, что влияло не только на личную жизнь, но и работу.