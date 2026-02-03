"Это не цирк и не клуб": Пивоварова обвинили в надругательстве над Оперным театром в Одессе

Украинский певец Артем Пивоваров оказался в центре громкого обсуждения после концерта в Одессе. Причиной волны критики стало поведение артиста во время выступления в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.
Во время концерта Пивоваров прямо со сцены выбрался на балкон зрительного зала и прошелся по краю ограждения.
Таким образом артист пытался добраться до поклонницы, чтобы забрать у нее цветы.
Видео с этого момента быстро разлетелось по сети - ролики активно распространяют поклонники певца в соцсетях.
Сам Артем Пивоваров заверил, что передвигался максимально осторожно и ничего не повредил в театре.
Впрочем, в комментариях под видео пользователи массово выражают возмущение, отмечая, что такое поведение является проявлением неуважения к культурной и архитектурной ценности здания.
Отдельно пользователи отмечают, что подобные трюки могут быть опасными как для самого артиста, так и для зрителей.
К слову, сам Артем Пивоваров публично не отреагировал на критику и не прокомментировал ситуацию.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда артиста критикуют за поведение во время выступлений в театрах.
Ранее во время концерта в Черновцах Пивоваров также забрался на балкон в зрительном зале.
Тогда певец, несмотря на травмированную за несколько месяцев до этого ногу, повесил ее через перила балкона и продолжил петь вместе с фанатами.
Хотя часть публики восприняла этот жест как проявление физической выносливости и эмоционального контакта со зрителями, далеко не все поклонники разделили восторг.
Многие пользователи тогда также осудили артиста, назвав такие действия проявлением неуважения к театральному пространству, где проходил концерт.
