"Это не цирк и не клуб": Пивоварова обвинили в надругательстве над Оперным театром в Одессе

Во время концерта Пивоваров прямо со сцены выбрался на балкон зрительного зала и прошелся по краю ограждения.

Таким образом артист пытался добраться до поклонницы, чтобы забрать у нее цветы.

Видео с этого момента быстро разлетелось по сети - ролики активно распространяют поклонники певца в соцсетях.

Сам Артем Пивоваров заверил, что передвигался максимально осторожно и ничего не повредил в театре.

Впрочем, в комментариях под видео пользователи массово выражают возмущение, отмечая, что такое поведение является проявлением неуважения к культурной и архитектурной ценности здания.

Отдельно пользователи отмечают, что подобные трюки могут быть опасными как для самого артиста, так и для зрителей.

Наруга над театром

Ппц, і це Оперний наш театр...

Це ж Оперний, а не клуб. Треба поводитися культурно, хоч ти і супер співак

Це найжахливіше, що спіткало оперний театр...

Оперний в шоці від цього.... Ніякого виховання... Це не цирк...

Це теж саме те, що виступати в Лаврі

Артем Пивоваров возмутил поведением в театре (скриншот)

К слову, сам Артем Пивоваров публично не отреагировал на критику и не прокомментировал ситуацию.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда артиста критикуют за поведение во время выступлений в театрах.

Ранее во время концерта в Черновцах Пивоваров также забрался на балкон в зрительном зале.

Тогда певец, несмотря на травмированную за несколько месяцев до этого ногу, повесил ее через перила балкона и продолжил петь вместе с фанатами.

Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Хотя часть публики восприняла этот жест как проявление физической выносливости и эмоционального контакта со зрителями, далеко не все поклонники разделили восторг.

Многие пользователи тогда также осудили артиста, назвав такие действия проявлением неуважения к театральному пространству, где проходил концерт.