"Это разбивает сердце". Светлицкая о женской дружбе и ссоре с Денисенко

Что сказала Светлицкая о женской дружбе

Актриса назвала себя очень открытой и искренней личностью. Она легко сходится с людьми, с которыми чувствует эмоциональную связь.

"У меня много друзей. Вот сейчас, например, мы снимаемся с Надеждой Хильской. Мы с ней знакомы шесть дней буквально, но она уже моя близкая подруга. Ну, потому что чувствуется этот коннект, чувствуешь сразу человека, можешь ты ему доверять или нет", - рассказала Елена.

Она дала понять, что в дружбе самым важным для нее является доверие, а самым большим табу - измена.

"Если в женской дружбе есть измена, то вряд ли я смогу когда-то это простить", - отметила она.

Актриса объяснила, что под предательством подразумевает раскрытие личных тайн и привела пример.

"Я не представляю, чтобы я делилась или со мной, а я беру и рассказываю это твоему любимому. И ему это делает больно, и мне, и всем. Вот это предательство. Я в принципе доверчивая, но это то, что разбивает сердце вдребезги просто", - сказала она.

Елена отметила, что уже не верит в глубокую женскую дружбу, как раньше. При этом у нее есть много подруг, к которым она может обратиться за советом или они к ней.

О Наталке Денисенко

Отдельно Светлицкая прокомментировала отношения с коллегой, с которой они много лет были близкими подругами и кумовьями. Сейчас актрисы не общаются, но подробно говорить о причинах конфликта она не захотела.

"Ой, мы уже там много об этом говорили в предыдущих темах. Я думаю, что вы уже все и так знаете, все прочитали, поэтому мне просто больше нечего сказать", - заявила она.



Что известно о конфликте Денисенко и Светлицкой

О проблемах в отношениях между подругами поклонники заговорили еще в конце прошлого года.

В своих интервью Елена объясняла, что между ними не было скандала или открытой ссоры. Произошел "ряд некоторых действий" со стороны Денисенко, после которых она решила прекратить общение.

Денисенко тоже говорила, что они не поддерживают отношения. Актриса заявляла, что после "всего, что получила", не будет общаться настолько близко. В то же время она не исключала, что со временем все может измениться.