Тину Кароль возмутил кавер ее песни от вьетнамской певицы: "Мне нужен юрист" (видео)

Нарушение авторских прав является одной из самых актуальных проблем музыкальной индустрии. Певица Тина Кароль не стала молчать, когда увидела, как ее известный хит "Пупсик" исполняют без разрешения.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кароль в Instagram .

Кароль возмутилась из-за кавера на хит "Пупсик"

Легендарную песню перепела вьетнамская артистка Хо Куинь Хуонг, которая в соцсетях опубликовала соответствующее видео со своей версией исполнения.

Тина сделала репост в сториз и заявила, что не давала разрешение на исполнение композиции. Более того, она ищет международного юриста.

"Мне нужен международный юрист по интеллектуальной собственности! Эта мадам перепела без разрешения кучу песен", - написала она.

Напомним, что композиция "Пупсик" была создана на русском языке и относится к студийному альбому "Ноченька", который артистка выпустила еще в 2006 году.

Кроме этого, вьетнамская певица ранее так же перепела песню "Дикие танцы" Русланы Лыжичко, с которой она победила на "Евровидении" в 2004-м.



Как отреагировали в сети

Часть пользователей поддержала Тину Кароль, подчеркивая, что любое использование чужих песен должно происходить только с разрешения автора.

Пользователи напомнили Хуонг, что песня принадлежит Тине Кароль (скриншоты)

Что известно о Хо Куинь Хуонг

Она родилась в 1980 году в городе Халонг. Входит в число самых известных артисток страны.

Кроме того, является автором песен и преподавателем вокала. За годы карьеры выпустила 11 студийных альбомов.

Участвовала в ряде популярных шоу, в частности "Танцы со звездами", "Вьетнамский идол", "Идеальная пара" и "Голос Вьетнама". Сейчас является одной из судей шоу "X-Фактор Вьетнам".