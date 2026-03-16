Свитолина подвинула россиянку, а Калинина бьет рекорды: как изменился мировой рейтинг WTA
Женская и мужская теннисные организации (WTA и ATP) обнародовали актуальные списки лучших игроков планеты. Результаты престижного турнира в Индиан-Уэллсе существенно повлияли на расположение лидеров и украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные сайты WTA и ATP.
Триумф Свитолиной и исторический максимум Олейниковой
По итогам выступлений на кортах США Элина Свитолина улучшила свое положение, поднявшись на восьмую строчку мировой классификации.
Первая ракетка Украины смогла дойти до полуфинальной стадии "тысячника", где в напряженной борьбе уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.
Этот успех позволил украинке обойти в рейтинге "нейтральную" Мирру Андрееву.
Настоящей сенсацией последних недель стала Ангелина Калинина. Спортсменка продемонстрировала впечатляющую серию в Анталии, выиграв два турнира серии "челленджер" подряд.
Благодаря этим победам Калинина совершила стремительный скачок на 62 позиции вверх, заняв 127-е место.
Также личный рекорд обновила Александра Олейникова. Выход в финал соревнований в Турции позволил ей подняться на 66-ю позицию, что является лучшим показателем в ее профессиональной карьере.
Ротация в первой десятке мира
Существенные изменения произошли и среди мировых лидеров. Елена Рыбакина благодаря финалу в Индиан-Уэллсе сместила Игу Швьонтек со второго места.
Также в топ-10 ворвалась канадка Виктория Мбоко, установив собственный рекорд на девятой строчке.
Актуальный рейтинг WTA:
- Арина Сабаленка 11025 очков
- Елена Рыбакина (Казахстан) 7783 (+1 позиция)
- Ига Швьонтек (Польша) 7413 (-1)
- Коко Гофф (США) 6748
- Джессика Пегула (США) 6678
- Аманда Анисимова (США) 6180
- Жасмин Паолини (Италия) 4232
- Элина Свитолина (Украина) 4020 (+1)
- Виктория Мбоко (Канада) 3351 (+1)
- Мирра Андреева 3066 (-2)
- 28. Марта Костюк (Украина) 1528
- 54. Даяна Ястремская (Украина) 1140 (-2)
- 66. Александра Олейникова (Украина) 960 (+7)
- 108. Юлия Стародубцева (Украина) 751 (-3)
- 110. Дарья Снигур (Украина) 737 (+7)
- 127. Ангелина Калинина (Украина) 625 (+62)
- 205. Вероника Подрез (Украина) 349 (-2)
- 287. Анастасия Соболева (Украина) 232 (-17)
- 292. Катарина Завацкая (Украина) 231 (+2)
Ситуация в мужском туре: прогресс Сачко
В рейтинге ATP лучший среди украинцев Виталий Сачко смог отыграть две позиции и сейчас занимает 186-е место. Положительную динамику также продемонстрировал Олег Приходько (+3 ступеньки).
В верхней части мужского списка канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим сумел опередить Бена Шелтона в борьбе за восьмую строчку. Возглавлять мировую классификацию продолжает испанец Карлос Алькарас.
Актуальный рейтинг ATP:
- Карлос Алькарас (Испания) 13550 очков
- Янник Синнер (Италия) 11400
- Новак Джокович (Сербия) 5370
- Александр Зверев (Германия) 4905
- Лоренцо Музетти (Италия) 4365
- Алекс Де Минор (Австралия) 4185
- Тейлор Фритц (США) 4170
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) 4000 (+1 позиция)
- Бен Шелтон (США) 3860 (-1)
- Даниил Медведев 3610 (+1)
- 186. Виталий Сачко (Украина) 323 (+2)
- 352. Олег Приходько (Украина) 136 (+3)
- 367. Вячеслав Белинский (Украина) 367 (-6)
