Свитолина подвинула россиянку, а Калинина бьет рекорды: как изменился мировой рейтинг WTA

Женская и мужская теннисные организации (WTA и ATP) обнародовали актуальные списки лучших игроков планеты. Результаты престижного турнира в Индиан-Уэллсе существенно повлияли на расположение лидеров и украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные сайты WTA и ATP .

Триумф Свитолиной и исторический максимум Олейниковой

По итогам выступлений на кортах США Элина Свитолина улучшила свое положение, поднявшись на восьмую строчку мировой классификации.

Первая ракетка Украины смогла дойти до полуфинальной стадии "тысячника", где в напряженной борьбе уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Этот успех позволил украинке обойти в рейтинге "нейтральную" Мирру Андрееву.

Настоящей сенсацией последних недель стала Ангелина Калинина. Спортсменка продемонстрировала впечатляющую серию в Анталии, выиграв два турнира серии "челленджер" подряд.

Благодаря этим победам Калинина совершила стремительный скачок на 62 позиции вверх, заняв 127-е место.

Также личный рекорд обновила Александра Олейникова. Выход в финал соревнований в Турции позволил ей подняться на 66-ю позицию, что является лучшим показателем в ее профессиональной карьере.

Ротация в первой десятке мира

Существенные изменения произошли и среди мировых лидеров. Елена Рыбакина благодаря финалу в Индиан-Уэллсе сместила Игу Швьонтек со второго места.

Также в топ-10 ворвалась канадка Виктория Мбоко, установив собственный рекорд на девятой строчке.

Актуальный рейтинг WTA:

Арина Сабаленка 11025 очков Елена Рыбакина (Казахстан) 7783 (+1 позиция) Ига Швьонтек (Польша) 7413 (-1) Коко Гофф (США) 6748 Джессика Пегула (США) 6678 Аманда Анисимова (США) 6180 Жасмин Паолини (Италия) 4232 Элина Свитолина (Украина) 4020 (+1) Виктория Мбоко (Канада) 3351 (+1) Мирра Андреева 3066 (-2)

28. Марта Костюк (Украина) 1528

54. Даяна Ястремская (Украина) 1140 (-2)

66. Александра Олейникова (Украина) 960 (+7)

108. Юлия Стародубцева (Украина) 751 (-3)

110. Дарья Снигур (Украина) 737 (+7)

127. Ангелина Калинина (Украина) 625 (+62)

205. Вероника Подрез (Украина) 349 (-2)

287. Анастасия Соболева (Украина) 232 (-17)

292. Катарина Завацкая (Украина) 231 (+2)

Ситуация в мужском туре: прогресс Сачко

В рейтинге ATP лучший среди украинцев Виталий Сачко смог отыграть две позиции и сейчас занимает 186-е место. Положительную динамику также продемонстрировал Олег Приходько (+3 ступеньки).

В верхней части мужского списка канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим сумел опередить Бена Шелтона в борьбе за восьмую строчку. Возглавлять мировую классификацию продолжает испанец Карлос Алькарас.

Актуальный рейтинг ATP:

Карлос Алькарас (Испания) 13550 очков Янник Синнер (Италия) 11400 Новак Джокович (Сербия) 5370 Александр Зверев (Германия) 4905 Лоренцо Музетти (Италия) 4365 Алекс Де Минор (Австралия) 4185 Тейлор Фритц (США) 4170 Феликс Оже-Альяссим (Канада) 4000 (+1 позиция) Бен Шелтон (США) 3860 (-1) Даниил Медведев 3610 (+1)