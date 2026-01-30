Трубин снова сыграет с "Реалом": жеребьевка Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
8 первых команд в общей таблице основного этапа напрямую вышли в 1/8 финала. А на предварительной стадии сыграют клубы, занявшие места с 9-го по 24-й.
Соперники в плей-офф:
Матчи состоятся 17/18 и 24/25 февраля.
Напрямую в 1/8 финала вышли:
Анатолий Трубин получил шанс еще забить "Реалу" (фото: x.com/slbenfica_en)
В стыковых матчах примут участие пять команд, где есть отечественные представители.
Жребий свел в одну пару лиссабонскую "Бенфику" Анатолия Трубина и Георгия Судакова и мадридский "Реал" Андрея Лунина. Именно благодаря победе над "сливочными" (4:2) "Бенфика" пробилась в плей-офф. А победу "орлам" принес точный удар Трубина в компенсированное время.
ПСЖ Ильи Забарного встретится с другим представителем Лиги 1 - "Монако". "Карабах" Алексея Кащука - с английским "Ньюкаслом". А "Олимпиакос" Романа Яремчука - с немецким "Байером".
Ранее мы рассказали, на каком месте Украина в таблице коэффициентов УЕФА после завершения основных раундов ЛЧ и ЛЕ.
Также мы сообщили, что гол Трубина "Реалу" признали лучшим в Лиге чемпионов.