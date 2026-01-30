RU

Трубин снова сыграет с "Реалом": жеребьевка Лиги чемпионов

Пять клубов украинских легионеров проведут стыковые матчи (фото: Getty Imagеs)
Автор: Андрей Костенко

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Результаты жеребьевки

8 первых команд в общей таблице основного этапа напрямую вышли в 1/8 финала. А на предварительной стадии сыграют клубы, занявшие места с 9-го по 24-й.

Соперники в плей-офф:

  • "Монако" - ПСЖ
  • "Бенфика" - "Реал"
  • "Карабах" - "Ньюкасл"
  • "Буде-Глимт" - "Интер"
  • "Галатасарай" - "Ювентус"
  • "Боруссия" Д - "Аталанта"
  • "Брюгге" - "Атлетико"
  • "Олимпиакос" - "Байер"

Матчи состоятся 17/18 и 24/25 февраля.

Напрямую в 1/8 финала вышли:

  • "Арсенал"
  • "Бавария"
  • "Ливерпуль"
  • "Тоттенхэм"
  • "Барселона"
  • "Челси"
  • "Спортинг"
  • "Манчестер Сити"

Анатолий Трубин получил шанс еще забить "Реалу" (фото: x.com/slbenfica_en)

С кем сыграют клубы украинцев

В стыковых матчах примут участие пять команд, где есть отечественные представители.

Жребий свел в одну пару лиссабонскую "Бенфику" Анатолия Трубина и Георгия Судакова и мадридский "Реал" Андрея Лунина. Именно благодаря победе над "сливочными" (4:2) "Бенфика" пробилась в плей-офф. А победу "орлам" принес точный удар Трубина в компенсированное время.

ПСЖ Ильи Забарного встретится с другим представителем Лиги 1 - "Монако". "Карабах" Алексея Кащука - с английским "Ньюкаслом". А "Олимпиакос" Романа Яремчука - с немецким "Байером".

Ранее мы рассказали, на каком месте Украина в таблице коэффициентов УЕФА после завершения основных раундов ЛЧ и ЛЕ.

Также мы сообщили, что гол Трубина "Реалу" признали лучшим в Лиге чемпионов.

