Три новых лица и звезды из Европы: Ребров объявил состав на битву за ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу определилась с заявкой на решающие поединки плейоф квалификации чемпионата мира-2026. В основной список вошли 26 футболистов, еще девять игроков попали в резерв.
Украинская ассоциация футбола обнародовала фамилии 26 исполнителей, которые получили прямой вызов в лагерь "сине-желтых".
Еще девять игроков сформировали резервный список на случай возможных ротаций.
Наибольшее представительство в нынешнем созыве имеют киевское "Динамо" и житомирское "Полесье".
Стоит отметить, что три футболиста впервые попробуют свои силы на уровне главной команды страны.
Дебютный вызов получили голкипер Руслан Нещерет, представитель защитного звена Борис Крушинский и молодой нападающий Матвей Пономаренко.
Полный состав сборной Украины:
В резерв национальной команды вошли: Е. Волынец, С. Чоботенко, Е. Сарапий, А. Назаренко, И. Краснопир, К. Вивчаренко, В. Бражко, Е. Назарина и А. Сыч.
Первым экзаменом для подопечных Сергея Реброва станет встреча со сборной Швеции, которая запланирована на 26 марта.
В случае успешного результата украинцы сыграют в финале плей-офф против лучшей команды из пары Польша - Албания.
Из-за ситуации с безопасностью Украина будет принимать соперников за пределами страны. Оба потенциальных матча станут номинально домашними для нашей сборной и состоятся в испанской Валенсии.
Также узнайте, что изменилось для Украины в Таблице коэффициентов УЕФА после победы над "Лехом".