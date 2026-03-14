"Держитесь". Роберт Де Ниро обратился к украинцам с важным посланием (видео)

Что сказал Роберт Де Ниро

Актер обратился к нашему народу с поздравлением на украинском и подчеркнул, что американцы не забыли о войне.

"Добрые люди из Соединенных Штатов поддерживают вас в вашей борьбе против аморальной российской агрессии. Держитесь", - сказал он.

Звезда Голливуда завершил свое обращение словами поддержки.

"От моей семьи и моих сограждан-американцев я шлю вам любовь и пожелания мира и спокойствия. Слава Украине!" - добавил актер.



Стоит отметить, что Роберт не впервые обращается к украинцам. В канун Нового года он пожелал радости, безопасности, свободы и мира.

Как отреагировали в сети

Пользователи были растроганы теплыми словами поддержки, которые в очередной раз напомнили, что мир не забывает о нашей борьбе.

"Любимый актер и лучший друг".

"Героям слава!"

"Дорогой Роберт, спасибо за поддержку! Ваша популярность в Украине безгранична. С нетерпением ждем встречи с тобой на улицах Киева. Слава Украине".

"Пусть Бог благословит ваше чудесное сердце".

"Спасибо вам".

Что известно о Де Ниро

Будущий актер родился 17 августа 1943 года в Нью-Йорке. Свой первый сценический опыт он получил еще в 10 лет.

В 1960-м он начал выступать на Бродвее, а через несколько лет дебютировал в фильме "Три комнаты на Манхэттене".

Настоящий прорыв ему принесла роль в ленте "Злые улицы". Позже он сыграл молодого Вито Корлеоне в фильме "Крестный отец-2".

Среди других известных работ - "Война с дедушкой", "Стажер", "Знакомство с Факерами", "Славные парни" и другие.