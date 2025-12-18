Три украинки в топ-20 юниорского Кубка IBU: кто лучший и почему не получили медали

В Валь Мартелло, что в Италии, стартовал второй этап Юниорского Кубка IBU сезона-2025/26. Украинские биатлонистки участвовали в женской индивидуальной гонке, однако подиум остался недосягаемым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Развитие соревнований на огневых рубежах

Украинская команда имела высокие шансы на попадание в тройку лидеров. После первой стрельбы сразу три наши биатлонистки находились в верхней части протокола: Ирина Шевченко занимала промежуточную вторую позицию, а Татьяна Тарасюк и Алина Хмиль замыкали шестерку лучших.

Ситуация изменилась на экваторе дистанции. Из-за ошибок Шевченко потеряла лидерство, зато Тарасюк и Хмиль после второй "чистой" стрельбы поднялись на 3-е и 4-е места соответственно, сохраняя минимальное отставание от графика лидера.

Решающим стал последний огневой рубеж. Алина Хмиль, которая претендовала на медаль благодаря идеальной стрельбе на трех предыдущих этапах, допустила две ошибки на последней "стойке", что отбросило ее за пределы первой десятки.

Итоговые результаты и успех итальянок

Самый высокий результат среди украинок продемонстрировала Виктория Хвостенко. Несмотря на неудачное начало (два промаха на первом рубеже), она сумела собраться и закрыла все следующие 15 мишеней, что позволило ей финишировать на 11-й строчке.

Победу на домашней трассе праздновали итальянские спортсменки, которые завоевали "золото" и "серебро". Тройку призеров замкнула представительница Франции.

Юниорский кубок IBU. Индивидуальная гонка (девушки):

Карлотта Гаутеро (Италия, 0+0+0+1) 39:00.1 Наили Мариотти Каванье (Италия, 0+0+0+1) +12.2 Джульетт Олива (Франция, 1+1+0+1) +16.5 Мелина Гаупп (Германия, 1+1+0+1) +27.7 Луиза Роже (Франция, 1+0+2+1+1) +31.4 Сидни Вюстлинг (Германия, 1+1+0+1) +40.1

...

11. Виктория Хвостенко (Украина, 2+0+0+0) +1:52.8

15. Татьяна Тарасюк (Украина, 0+0+3+0) +2:01.9

19. Алина Хмиль (Украина, 0+0+0+0+2) +2:25.0

31. Ирина Шевченко (Украина, 0+2+1+2) +3:44.2

40. Валерия Шейгас (Украина, 1+2+1+0) +4:53.9

48. Ксения Приходько (Украина, 4+1+1+2) +5:42.4

49. Полина Пуцко (Украина, 3+3+1+1+1) +5:53.1

Сегодняшний соревновательный день продолжится индивидуальной гонкой среди юниоров, старт которой запланирован на 15:15 по киевскому времени.