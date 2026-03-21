Три украинки сокрушили соперниц в Майами, однако для одной путь внезапно оборвался

Украинские теннисистки продемонстрировали мощную игру во втором раунде престижных соревнований в США. Элина Свитолина, Марта Костюк и Юлия Стародубцева праздновали победы, тогда как Даяна Ястремская выбыла из борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты мачей.

Уверенный старт лидеров сборной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не имела проблем в противостоянии с юной представительницей Австралии Эмерсон Джонс.

Матч длился чуть больше часа и завершился убедительной победой украинки.

Свитолина продемонстрировала высокое качество подачи, выполнив 9 эйсов, и не позволила сопернице реализовать ни одного брейк-пойнта.

Параллельно Марта Костюк подтвердила свой статус фаворитки в игре против Камиллы Рахимовой.

Несмотря на определенное количество ошибок на собственной подаче, Марта доминировала на приеме, что позволило ей завершить встречу в двух сетах.

Это уже вторая победа Костюк над этой соперницей в их личной истории встреч.

Успех Стародубцевой и фиаско Ястремской

Настоящей неожиданностью турнира продолжает выступать Юлия Стародубцева. Пройдя сквозь сито квалификации, украинка заставила капитулировать испанку Кристину Букшу.

После уверенно выигранной первой партии и преимущества во втором сете, Юлия прошла дальше на отказе соперницы, которая не смогла продолжить матч из-за проблем со здоровьем.

Теперь Стародубцеву ждет испытание шестой ракеткой мира Амандой Анисимовой.

К сожалению, не смогла поддержать победную серию Даяна Ястремская.

В напряженном поединке против опытной Алены Остапенко украинка имела шансы переломить ход игры во втором сете, однако не реализовала ключевые моменты.

Сильный ветер и стабильность латвийки стали решающими факторами в этой встрече.

Результаты игрового дня Miami Open (WTA 1000):