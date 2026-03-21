Три украинки сокрушили соперниц в Майами, однако для одной путь внезапно оборвался
Украинские теннисистки продемонстрировали мощную игру во втором раунде престижных соревнований в США. Элина Свитолина, Марта Костюк и Юлия Стародубцева праздновали победы, тогда как Даяна Ястремская выбыла из борьбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты мачей.
Уверенный старт лидеров сборной
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не имела проблем в противостоянии с юной представительницей Австралии Эмерсон Джонс.
Матч длился чуть больше часа и завершился убедительной победой украинки.
Свитолина продемонстрировала высокое качество подачи, выполнив 9 эйсов, и не позволила сопернице реализовать ни одного брейк-пойнта.
Параллельно Марта Костюк подтвердила свой статус фаворитки в игре против Камиллы Рахимовой.
Несмотря на определенное количество ошибок на собственной подаче, Марта доминировала на приеме, что позволило ей завершить встречу в двух сетах.
Это уже вторая победа Костюк над этой соперницей в их личной истории встреч.
Успех Стародубцевой и фиаско Ястремской
Настоящей неожиданностью турнира продолжает выступать Юлия Стародубцева. Пройдя сквозь сито квалификации, украинка заставила капитулировать испанку Кристину Букшу.
После уверенно выигранной первой партии и преимущества во втором сете, Юлия прошла дальше на отказе соперницы, которая не смогла продолжить матч из-за проблем со здоровьем.
Теперь Стародубцеву ждет испытание шестой ракеткой мира Амандой Анисимовой.
К сожалению, не смогла поддержать победную серию Даяна Ястремская.
В напряженном поединке против опытной Алены Остапенко украинка имела шансы переломить ход игры во втором сете, однако не реализовала ключевые моменты.
Сильный ветер и стабильность латвийки стали решающими факторами в этой встрече.
Результаты игрового дня Miami Open (WTA 1000):
- Элина Свитолина (Украина) - Эмерсон Джонс (Австралия) - 6:2, 6:4
- Марта Костюк (Украина) - Камилла Рахимова (Узбекистан) - 6:4, 6:4
- Юлия Стародубцева (Украина) - Кристина Букша (Испания) - 6:2, 3:2 (отказ)
- Даяна Ястремская (Украина) - Алена Остапенко (Латвия) - 4:6, 4:6
