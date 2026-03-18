Три невероятных сейва: как Лунин вытащил "Реал" в четвертьфинал ЛЧ после выхода на замену

Бенефис Лунина в Манчестере и успех "Арсенала"

Мадридский "Реал" подтвердил свой статус фаворита в противостоянии с "Манчестер Сити". После уверенной первой игры "сливочные" одержали победу и на выезде - 2:1.

Главным событием для украинских болельщиков стал выход на поле Андрея Лунина. Наш голкипер заменил травмированного Тибо Куртуа сразу после перерыва при счете 1:1.

Украинец продемонстрировал отличную реакцию, совершив три критических сейва, что позволило мадридцам удержать преимущество и выйти в следующий раунд с общим счетом 5:1.

Параллельно лондонский "Арсенал" снял все вопросы в дуэли с леверкузенским "Байером".

После ничьей в первой встрече "канониры" дома действовали первым номером.

Голы Эзе и Райса обеспечили подопечным Микеля Артеты комфортную победу 2:0 и путевку в восьмерку лучших.

Разгром "Челси" и невероятное спасение "Спортинга"

Действующий обладатель титула ПСЖ не оставил шансов лондонскому "Челси". Несмотря на статус гостя, парижане доминировали на поле.

Уже в дебюте Кварацхелия открыл счет, а затем Барколя удвоил преимущество. Окончательную точку в матче поставил юный Маюлу - 3:0.

Отметим, что украинский защитник ПСЖ Илья Забарный провел этот поединок на скамейке запасных. По сумме двух матчей французский гранд победил со счетом 8:2.

Наиболее драматичным стал поединок в Португалии. "Спортинг", проигравший первую встречу норвежскому "Буде-Глимт" со счетом 0:3, сумел совершить настоящий футбольный подвиг.

Лиссабонцы отыграли отставание в основное время, а в овертаймах добили соперника, забив в общей сложности пять безответных мячей.

Результаты игрового дня 17 марта:

"Спортинг" - "Буде-Глимт" - 5:0 (д.в.) (первая игра - 0:3)

"Арсенал" - "Байер" - 2:0 (первая игра - 1:1)

"Манчестер Сити" - "Реал" - 1:2 (первая игра - 0:3)

"Челси" - ПСЖ - 0:3 (первая игра - 2:5)

Жеребьевка следующей стадии состоится после завершения всех матчей 1/8 финала, а первые четвертьфинальные поединки запланированы на 7-8 апреля.