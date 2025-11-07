ua en ru
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Третья Церемония роз на "Холостяке": кого Цымбалюк отправил домой в новом выпуске

Пятница 07 ноября 2025 23:16
Третья Церемония роз на "Холостяке": кого Цымбалюк отправил домой в новом выпуске Кому Цымбалюк не дал розы (скриншот)
Автор: Иванна Пашкевич

В четвертом выпуске 14-го сезона шоу "Холостяк" третья церемония роз выдалась непростой: Тарас Цымбалюк попрощался с несколькими участницами, а одну девушку отправил домой еще после свидания.

Кто уехал домой в четвертом выпуске "Холостяка-14", узнайте в материале РБК-Украина.

Кому Цымбалюк не дал розу в 4 выпуске "Холостяка"

Сначала, после свидания на вылет, Тарас Цымбалюк попрощался с участницей Юлией Артюх - актер сразу отправил девушку домой, считая, что она не готова к отношениям.

Кроме Юлии Артюх, розу уже на церемонии от Тараса не получила и 30-летняя предпринимательница Надежда Авраменко.

Цымбалюк объяснил, что между ними не возникло романтической связи - он испытывает к ней только симпатию и дружеское отношение.

Третья Церемония роз на &quot;Холостяке&quot;: кого Цымбалюк отправил домой в новом выпускеЦеремония роз в 4 выпуске "Холостяка" (скриншот)

Кто остается в проекте:

  • Дарья Романец
  • Ирина Пономаренко
  • Настя Половинкина
  • Юлия Коренюк
  • Валерия Жуковская
  • Юлия Артюх
  • Оксана Шанюк
  • Надя Авраменко
  • Ирина Кулешина
  • Надин Головчук
  • Яна Андриенко
  • Ольга Дзундза
  • Диана Зотова

